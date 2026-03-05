Известный голкипер-чемпион умер от рака, прожив в 6 раз дольше, чем говорили врачи

Бывший вратарь "Фортуны" Дюссельдорф и чемпион Хорватии Георг Кох умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Врачи давали ему около шести месяцев жизни, однако после постановки диагноза он прожил примерно три года.

Немецкий голкипер скончался 4 марта от рака поджелудочной железы, спустя месяц после своего 54-го дня рождения. За профессиональную карьеру с 1991 по 2009 год Кох провел 213 матчей в Бундеслиге и 165 во второй Бундеслиге.

Он выступал за "Фортуну" Дюссельдорф, "Арминию" Билефельд, "Кайзерслаутерн", "Энерги" Котбус и "МСВ Дуйсбург". С "Фортуной" вратарь добился выхода из третьего дивизиона в Бундеслигу, а в составе "Динамо" Загреб стал чемпионом и обладателем Кубка Хорватии.

Карьеру голкипера завершил после инцидента в 2008 году во время венского дерби, когда рядом с ним взорвалась петарда. Вратарь "Рапида" получил акустическую травму и проблемы с равновесием, после чего в 2009 году объявил о завершении выступлений.

О неизлечимом диагнозе Кох рассказал в мае 2024 года в интервью BILD. Он тогда сообщил, что болезнь неизлечима и признал: "я умру", однако добавил, что только Бог решит, когда это произойдет.

Голкипер также говорил, что старается адаптироваться к болезни и не собирается жаловаться, отмечая, что раньше выполнял многие вещи за несколько секунд, а теперь на это уходит значительно больше времени. Кох рассказывал, что завел золотистого ретривера, который "чувствует, когда у меня хорошее настроение" и спокойно относится к дням, когда хозяин почти не может ничего делать.

Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн после смерти Коха заявил, что это "очень печальный день", добавив, что они часто играли друг против друга и нередко Кох "был лучше меня".

