Известному российскому спортсмену, которого банил Евросоюз, пришлось завершить карьеру в 25 лет

Роcсийский гонщик Никита Мазепин завершил карьеру в автогонках в классе Формула-1. 25-летний москвич потерял место в Haas после того, как команда решила расторгнуть с ним контракт в одностороннем порядке.

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За время выступлений в "Ф-1" Никита провел в серии один сезон – 2021 года, – не сумел заработать ни одного очка и занял последнее место в общем зачете. Напарник Мазепина Мик Шумахер также не заработал ни одного очка, но финишировал выше по дополнительным показателям.

Мазепин-младший попал в санкционные списки ЕС сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, что привело к заморозке его активов в Евросоюзе и запрету въезда на его территорию. Санкции были отменены судом ЕС в Люксембурге в марте 2024 года.

У себя в соцсетях сын знаменитого российского олигарха и основателя группы "Уралхим" Дмитрия Мазепина признался, что не намерен возвращаться в большой спорт.

"Настало время написать новый акт моей жизни как взрослого человека, и где мои мечты будут связаны уже не со скоростью и трофеями. А именно – завершение образования, упорный труд, а также забота о своем духовном, психологическом состоянии", – заявил молодой пилот.

Российские болельщики высмеяли такие слова Мазепина.

"Спасибо за всё, легенда", "Большая утрата для всего автоспорта", – стебутся юзеры.

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