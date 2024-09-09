Известная украинская теннисистка отменила свадьбу в Нью-Йорке: кто избранник чемпионки Уимблдона и почему отменили церемонию

Украинская теннисистка Людмила Киченок, ставшая победительницей Открытого чемпионата США в паре с представительницей Латвии Еленой Остапенко (6:4, 6:3), ради финала US Open-2024 отказалась от свадьбы со своим бойфрендом Стасом Хмарским. Об этом титулованная спортсменка оговорилась во время своей речи у вожделенного трофея. А потом в разговоре с журналистами разъяснила, что произошло.

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Так, после победы над франко-китайской парой Кристина Младенович/Чжан Шуай, стоя на центральном корте Нью-Йорка, Киченок вспомнила о своем парне и рассказала об отмененной росписи.

"Хочу поблагодарить всех, кто работал на этом турнире, и, конечно, моей команде также, которая проделала большую работу. Также благодарю своего парня, который уже мог быть моим мужем. У меня была назначена свадьба на среду, но церемонию пришлось перенести, потому что в этот день я играла полуфинал", – призналась самая титулованная парница Украины.

Оказалось, что влюбленные планировали официально расписаться в среду в Нью-Йорке, но из-за того, что они с Остапенко вышли сначала в полуфинал, эти планы пришлось изменить.

"Мы довольно долго ждали свадьбы, потому что заручились уже больше года назад. И когда приехали в Нью-Йорк, то решили, что сделаем это здесь. Мой парень Стас нашел здесь одно место и просто записался на среду. Когда он рассказал мне об этом, я ответила: "Окей, давай сходим", – объяснила украинка.

Пара не планировала никакого громкого или роскошного празднования. По словам Людмилы, это должна была быть такая процедура, когда невесты просто подписывают бумаги, чтобы официально зарегистрировать союз.

"Собственно, мы назначили дату, но оказалось, что как раз в среду мне нужно было играть полуфинал, и я сказала, мол, хорошо, возможно, в следующий раз (смеется)", – добавила Киченок.

Но после своей исторической победы теннисистка особо не волнуется из-за переноса свадьбы: "Да, на этот раз у нас не получилось, но мы все же собираемся это сделать. Где это будет? Пока у нас нет нового плана. Возможно, в Лас-Вегасе или где-то в Европе".

Отметим, что избранником 32-летней Киченок является украинский теннисный тренер Станислав Хмарский, старше своей невесты на восемь лет. Первым известным подопечным коуча был Александр Долгополов – в прошлом 13-я ракетка мира и победитель четырех турниров ATP. Также, судя по интервью бывшей первой ракетке Украины, Стас исполнял в его команде и роль физио.

После Долгополова, воюющего с российскими оккупантами, Хмарский с 2021 года работал с победительницей "Ролан Гаррос", известной латвийской теннисисткой Еленой Остапенко. И именно она в последние годы стала постоянной партнершей Людмилы Киченок в парных турнирах.

"С этим тренером я чувствую себя очень хорошо психологически, что очень важно, как мне кажется, для игроков в WTA-туре. Он также подсказывает мне какие-то хорошие, дельные вещи, которые помогают мне во время матча. И только тогда, когда надо, а не так, как некоторые тренеры буквально не умолкают и дают много лишней информации", – рассказывала о своей работе со Станиславом Остапенко.

Также Хмарский успел поработать с нынешней первой ракеткой Украины в одиночном разряде Мартой Костюк.

Пожалуй, нетрудно догадаться, что тренера и титулованную парницу Киченок построил теннис. О своем любимом прессе Людмила рассказала в декабре 2022 года, когда поделилась планами подготовки к новому сезону и составом своей команды: "Мне очень помогает мой парень и одновременно тренер – Стас Хмарский".

А в апреле 2023 года украинская теннисистка обручилась со своим парнем. "День, который не забудется", – написала тогда в Instagram Людмила и показала кольцо, которое получила от любимого тренера.

Больше года пара не могла спланировать свою свадьбу и в конце концов решили расписаться в Нью-Йорке, но снова пришлось изменить планы из-за успешного выступления на US Open-2024.

Отметим, что в парном рейтинге Людмила Киченок после исторической победы на Открытом чемпионате США обновила национальный рекорд, став пятой ракеткой мира. Также в прошлом году спортсменка из Днепра стала первой украинкой, выигравшей Wimbledon в миксте.

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