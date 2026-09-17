Известная российская теннисистка-чемпионка отказалась выступать за РФ и официально сменила гражданство

Российская теннисистка Анна Блинкова официально получила французское гражданство и теперь указана среди представительниц Франции в рейтинге WTA. 28-летняя спортсменка занимает 94-е место в мировом рейтинге и стала второй француженкой в топ-100 после Диан Парри.

Видео дня

Блинкова родилась в Москве и с юных лет занималась теннисом в России. В последние годы она живет и тренируется во Франции, в Каннах, где работает с тренерами Elite Tennis Center, в том числе с Жаном-Рене Лиснаром.

О получении французского гражданства теннисистки первыми сообщил RMC Sport. При этом в публикации отмечается, что переход на французский флаг еще требует завершения официальных процедур: в частности, информация должна быть оформлена соответствующим указом в Journal Officiel.

Блинкова в последний раз выступала за сборную России в Кубке Билли Джин Кинг в 2020 году. По данным французских СМИ, из-за правил допуска она не сможет сразу сыграть за Францию в ближайшем матче Кубка Билли Джин Кинг против Австралии, который запланирован на 21 и 22 ноября.

Наивысшей позицией Блинковой в рейтинге WTA было 34-е место, которого она достигла в августе 2023 года. На ее счету два титула в одиночном разряде на турнирах WTA: в Клуж-Напоке в 2022 году и Цзюцзяне в 2025-м, а также три победы в парном разряде.

Таким образом, Блинкова присоединилась к российским теннисисткам, которые в последние годы получили французское гражданство. Ранее французский паспорт получила Варвара Грачева, натурализованная в 2023 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!