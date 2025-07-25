'Изменилось. Что-то делаю не то': Магучих сделала откровенное признание о последних провалах

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих призналась, что потеряла уверенность в себе после последних неудачных выступлений на международных турнирах. По словам нашей соотечественницы, накануне чемпионата мира по легкой атлетике и финале Бриллиантовой лиги она работает над психологией.

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Об этом Магучих заявила в интервью "Суспильне Спорт". 23-летняя прыгунья в высоту из Днепра, комментируя сенсационное непопадание на подиум на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне, подчеркнула, что сейчас у нее сильно изменилось настроение, хотя раньше она проще относилась к своим неудачам.

"Да, изменилось настроение, потому что понимаю: когда бегу, что-то делаю не то. Понимаю, что это даже близко не было к тому, чтобы перепрыгнуть планку. Поэтому есть такое впечатление. Думаю, это все у меня в голове. Мне надо настроиться и вернуться к своим предыдущим прыжкам за два метра. Ничего, все хорошо. Следующий старт в августе – готовимся там выступать", – сказала Магучих.

16 августа Ярослава выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Польше, а 27-28 августа – в финале турнира, который примет швейцарский Цюрих. А чемпионат мира по легкой атлетике состоится с 13 по 21 сентября в Токио.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих назвала свою главную ошибку, которая привела к провалу на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.

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