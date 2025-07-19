'Проблеми з дугою'. Магучих объяснила свой провал в Бриллиантовой лиге

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих неожиданно заняла лишь четвёртое место на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне. Прыжок на 1,93 м стал для неё худшим результатом за последние три года на турнирах такого уровня.

Видео дня

Магучих не смогла преодолеть планку в 1,96 м — высоту, которую ранее стабильно брала. После завершения выступления спортсменка признала, что причина не только в технике, но и в психологическом барьере.

"У меня проблемы с дугой — я её срезаю, а не ложусь в неё. И делаю слишком длинные шаги перед отталкиванием, а нужно короткие", — объяснила Ярослава в комментарии Суспільне Спорт. По её словам, эта ошибка сидит "в голове", и решать её она будет с тренерами на следующих сборах.

Магучих отметила, что спад — временный, и главная цель сезона остаётся прежней: чемпионат мира. "Последние два старта — это не те результаты, которые я могу показывать. Но паниковать рано", — добавила спортсменка.

Победу в Лондоне одержала британка Морган Лейк, единственная преодолевшая 1,96 м. Ярослава поздравила соперницу и выразила уверенность, что борьба на чемпионате мира будет очень жёсткой, ведь все фаворитки подходят к пику формы.

Следующее выступление украинки состоится в августе. Она уже обеспечила себе место в финале Бриллиантовой лиги, который пройдёт 29 августа в Цюрихе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!