Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек опубликовал видео с президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри и обвинил организацию в поддержке войны в Украине. Он указал на участие российских спортсменов на Олимпийских играх-2026 и возложил на МОК ответственность за последствия для жизни людей в Украине.

Видео дня

На Игры-2026 под статусом "индивидуальные нейтральные атлеты" были допущены13 россиян. Они соревнуются в семи видах спорта, включая фигурное катание, конькобежный спорт и ски-альпинизм.

Ковентри на заключительной пресс-конференции ОИ-2026 заявила, что наблюдать за соревнованиями и спортивными достижениями последних дней было "действительно круто", и упомянула, что с ней была её шестилетняя дочь.

Комментируя это, Гашек поинтересовался у МОК "осознают ли они, что Олимпиада стала рекламой российской империалистической войны" и что участие россиян приведёт к тому, что в Украине "будут убиты и искалечены люди".

Он также отметил, что 13 российских спортсменов будут "использованы для империалистических целей" и призвал МОК нести за это "полную ответственность".

Российские спортсмены на Олимпиаде-2026 пока добились одного значимого результата: Никита Филиппов завоевал "серебро" в спринте по ски-альпинизму, став первым из нейтральных российских атлетов, поднявшимся на пьедестал этих Игр. Другие участники, включая фигуристку Аделию Петросян, занимали места вне призовой тройки.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее победитель и призер международных соревнований Андрей Мандзий признал, что не понимает, почему украинцев наказывают за дань уважения погибшим атлетам, а саночников из РФ допускают в "нейтральном" статусе через суд, хотя их спонсором является производитель дронов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!