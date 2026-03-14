Из сборной Украины по биатлону выгоняют главных тренеров из-за 'неудовлетворительных результатов' – медиа

Главные тренеры мужской юниорской сборной Украины по биатлону Александр Кравченко и Александр Биланенко завершат работу с командой. Такое решение связано с результатами команды на юниорском чемпионате мира в Арбере (Германия), сообщает Biathlonnews.

Видео дня

По информации медиа, специалисты покинут свои должности после выступления команды на мировом первенстве среди юниоров. Окончательные кадровые решения относительно тренерского штаба сборных должны принять в конце марта.

Сообщается, что руководство федерации и тренеры планируют провести совещание в Буковеле. Во время этой встречи должны определить специалистов, которые будут готовить национальные команды к следующему сезону.

Как пишет Biathlonnews, одним из возможных кандидатов на работу с мужской юниорской командой рассматривается Дмитрий Ивасенко. При этом окончательное решение по назначению пока не принято.

Александр Биланенко — бывший украинский биатлонист, родился 8 января 1978 года в Сумах. В 2002 году участвовал в Олимпийских играх, в 2003 году стал чемпионом Европы в индивидуальной гонке, а также трижды выиграл чемпионат мира по летнему биатлону. В сезоне-2004/05 входил в двадцатку сильнейших биатлонистов общего зачета Кубка мира. После завершения карьеры работал в тренерском штабе национальных команд Украины.

Александр Кравченко работал в системе сборных Украины по биатлону в различных тренерских ролях. В частности, в 2022 году он был назначен старшим тренером женской сборной страны, после чего продолжил работу в структурах национальной команды.

Как сообщал OBOZ.UA, сборную Украины по биатлону в составе Дмитрия Крюкова, Константина Марценюка, Ивана Стеблины и Кирилла Кульчицкого сняли с мужской эстафеты чемпионата мира среди юниоров как круговую. Команда завершила гонку в немецком Арбере досрочно, пройдя полностью лишь три этапа.

Всего же на ЮЧМ-2026 мужская украинская команда принесла в копилку лишь одну серебряную медаль, которую в индивидуальной гонке смог завоевать Тарас Тарасюк.

Итоги выступления мужской сборной Украины на ЮЧМ.

Дисциплина Категория Результат / Место Спортсмен Индивидуальная гонка Юноши (Youth) 2 место (Серебро) Тарас Тарасюк Спринт Юноши (Youth) 7 место Тарас Тарасюк Масс-старт 60 Юноши (Youth) 14 место Тарас Тарасюк Спринт Юниоры (U21) 9 место Тарас Тарасюк Эстафета Юноши (Youth) 8 место Команда Украины

В отличии от мужской женская юниорская сборная Украины на ЮЧМ-2026 продемонстрировала феноменальный результат, став одной из сильнейших команд мира. Девушки завоевали 5 медалей из 6 общекомандных.

Дисциплина Категория Результат / Место Спортсменка Масс-старт 60 Юниорки (U21) 1 место (Золото) Александра Меркушина Индивидуальная гонка Юниорки (U21) 2 место (Серебро) Александра Меркушина Эстафета Юниорки (U21) 3 место (Бронза) Татьяна Тарасюк, Ксения Приходько, Валерия Шейгас, Александра Меркушина Эстафета Девушки (Youth) 3 место (Бронза) Команда Украины (младшая) Спринт Девушки (Youth) 3 место (Бронза) Виктория Хвостенко

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!