Итоговый медальный зачет Абсолютного ЧМ по легкой атлетике. На каком месте Украина

Сборная Украины завершила в десятке сильнейших первый в истории Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике, который состоялся в Будапеште. Наши соотечественники в столице Венгрии завоевали две награды, что позволило им разделить 8-10 строчку общего медального зачета с Германией и Эфиопией.

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"Золото" турнира нашей стране принесла Ярослава Магучих в секторе для прыжков в высоту. Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка взяла 1,99 метра, опередив представительниц Австралии Николу Олислагерс и Элеанор Паттерсон, а также сербку Ангелину Топич.

Еще одну награду для Украины завоевал Михаил Кохан в метании молота. 25-летний легкоатлет из Запорожья показал результат 78,90 метров и занял третье место.

Не смогли подняться на подиум прыгуны в высоту Олег Дорощук, который стал четвертым, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Девушки заняли пятое и шестое место соответственно.

Таким образом, Украина завоевала "бронзу" и "золото" на первом Абсолютном ЧМ. Медальный зачет турнира сверхуверенно забрали США, которые добыли фантастически 27 наград, среди которых 10 золотых.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети опубликовали видео разговора Ярославы Магучих с тренеркой Татьяной Степановой во время Абсолютного чемпионата мира.

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