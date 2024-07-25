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Итальянцы хотят сорвать трансфер футболиста сборной Украины в "Атлетико" – СМИ

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
1,1 т.
Итальянцы хотят сорвать трансфер футболиста сборной Украины в 'Атлетико' – СМИ

Форвард сборной Украины Артем Довбик, который, казалось, должен был стать игроком мадридского "Атлетико", может продолжить карьеру за пределами Испании. В услугах нашего соотечественника заинтересованы клубы из Италии и Англии, которые также вступили с ним в переговоры.

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Об этом информирует журналист Маттео Моретто на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. По его данным, накануне состоялась встреча Довбика с представителями "Атлетико", на которой обсуждались условия личного контракта футболиста.

Итальянцы хотят сорвать трансфер футболиста сборной Украины в "Атлетико" – СМИ
Итальянцы хотят сорвать трансфер футболиста сборной Украины в "Атлетико" – СМИ

Однако достичь соглашения пока не удалось. При этом мадридский клуб уже согласовал трансфер с "Жироной", которой планируют заплатить 40 миллионов евро.

В последние часы в переговоры с украинским нападающим вступила итальянская "Рома". Римляне также следят за Александером Серлотом из "Вильярреала", которого Довбик обогнал в гонке бомбардиров в минувшем розыгрыше чемпионата Испании. Также с Артемом связались представители лондонского "Вест Хэма".

Итальянцы хотят сорвать трансфер футболиста сборной Украины в "Атлетико" – СМИ
Итальянцы хотят сорвать трансфер футболиста сборной Украины в "Атлетико" – СМИ

Ожидается, что судьба Довбика определится до конца недели. Фаворитами на нашего соотечественника все еще считаются "матрасники".

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ раскрыли зарплату украинского вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика в английском клубе.

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