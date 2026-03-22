Итальянская чемпионка упала с обрыва в прямом эфире велогонки в Милане. Видео

Известная итальянская велосипедистка Дебора Сильвестри получила серьёзные травмы после падения с обрыва на велогонке Milan–San Remo. Инцидент произошёл на спуске с подъёма Чипресса.

В тот момент, когда камера с вертолета показывала завал, Сильвестри, пытаясь объехать препятствие врезалась в отбойник и упала с высоты нескольких метров, сильно ударившись телом об асфальт.

27-летняя гонщица команды Laboral Kutxa, была госпитализирована с пятью переломами рёбер и микротрещиной лопатки. Она оставалась в сознании при транспортировке и поблагодарила поклонников за поддержку в Instagram, отметив, что чувствует себя "достаточно хорошо".

Авария произошла за 20 километров до финиша, когда несколько участниц столкнулись, пытаясь объехать завал. Среди них были фавориты гонки Касия Ньевядома-Финни и Ким Ле Корт-Пинаар, первая не смогла продолжить, а вторая завершила гонку 99-й.

Победу в Milan–San Remo одержала Лотте Копецки, обойдя Ноэми Рюгг и Элеонору Гаспаррини в спринте из пяти участниц. Для Сильвестри травма станет серьёзной паузой в сезоне: повреждения рёбер и лопатки осложняют восстановление, а возвращение к полноценным тренировкам потребует времени, пишут местные медиа.

До аварии Сильвестри демонстрировала стабильные результаты: победа на Gran Premio Ciudad de Eibar 2025, Pionera Race 2024, а также высокие места на многодневных гонках и однодневках, подтверждающие её надёжность в сложных трассах и подъёмах.

Лучшие результаты последних лет:

2025: Победа на Gran Premio Ciudad de Eibar (1.Pro) и 6-е место в общем зачете Vuelta Ciclista Andalucia.

2024: Победа на Pionera Race и 4-е место в общем зачете Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche.

2021: 4-е место в общем зачете Setmana Ciclista Valenciana.

