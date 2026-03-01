Испания – Украина: анонс матча отбора на чемпионат мира-2027 по баскетболу

Мужская сборная Украины по баскетболу в понедельник, 2 марта, проведет второй подряд матч с командой Испании в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2027. Подопечные тренера Айнарса Багатскиса после поражения в Риге попытаются взять реванш в гостях.

Поединок принимает паркет Дворца спорта в Овьедо. Стартовое вбрасывание состоится в 12:30 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ИСПАНИЯ – УКРАИНА

Любители баскетбола смогут увидеть прямой эфир поединка эксклюзивно на "Суспильном" и его площадке suspilne.media. Трансляция вещателя доступна на видеосервисе Megogo и платформе "Киевстар ТВ".

ПРОГНОЗ НА ИСПАНИЯ – УКРАИНА

Явными фаворитами противостояния считаются хозяева площадки. Ставки на их победу с учетом возможного овертайма принимаются с коэффициентом 1,08. А показатели на успех украинцев достигают уровня 6,46.

СОСТАВЫ НА ИСПАНИЯ – УКРАИНА

Испания: Изан Альманса, Фрэнсис Алонсо, Ферран Бассас, Пеп Бускетс, Альваро Карденас, Луис Коста, Хайме Фернандес, Мигель Гонсалес, Фран Герра, Серхи Мартинес, Исаак Ногес, Пьер Ориола, Ориол Паули, Алекс Рейес, Эрик Вила, Санти Юста.

Украина: Виталий Зотов, Александр Ковляр, Михаил Бублик, Денис Лукашов, Илья Тыртышник, Александр Липовый, Иван Ткаченко, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Даниил Шелист, Артем Пустовой, Дмитрий Скапинцев.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Артем Пустовой, центровой сборной Украины:

– Мы разбираем свои ошибки, надеюсь во втором матче сможем быть более агрессивными все 40 минут. Надо их сдержать на периметре и не позволять получать свободные попытки. Все будет зависеть от нашей энергии. У них сильные защитники, все играют в топовых европейских чемпионатах на первых ролях. Так что это не сюрприз, они умеют играть.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-1997. Групповой этап

Украина – Испания – 54:82 (25:45, 29:37)

Евробаскет-1999. Квалификация

Украина – Испания – 66:83 (38:36, 28:47)

Испания – Украина – 80:51 (32:34, 48:17)

Чемпионат мира-2019. Квалификация

Украина – Испания – 76:65 (19:12, 17:22, 20:17, 20:14)

Испания – Украина – 72:68 (20:14, 19:17, 15:17, 18:20)

Чемпионат мира-2023. Квалификация

Испания – Украина – 88:74 (22:17, 23:12, 28:17, 15:28)

Украина – Испания – 76:77 (19:20, 20:20, 21:17, 16:20)

Чемпионат мира-2027. Квалификация

Украина – Испания – 66:86 (21:17, 12:15, 14:33, 19:21)

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Испанцы после победы в Риге вырвались в единоличные лидеры квартета, украинцы уверенно идут вторыми. Три лучшие сборные по итогам двухкругового турнира выйду в следующий этап, где сформируют секстет с представителями группы В (Черногория, Греция, Португалия, Румыния). Команды из топ-3 второго раунда выйдут на мундиаль.

