Искусственный интеллект оценил вероятность того, что Дюбуа вновь ударит Усика ниже пояса в реванше

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) может вновь ударить Александра Усика (23-0, 14 КО) ниже пояса, однако вероятность такого события в реванше соперников не очень высока. Британец рискует нарваться на дисквалификацию, если снова нанесет запрещенный джеб.

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Такими размышлениями поделился искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известно как Twitter. Машина оценивает вероятность нового нарушения со стороны Дюбуа в 20%, однако не исключает, что Усик просто вымотает оппонента и тот вновь сорвется.

"После скандала в первом бою судьи в реванше, вероятно, будут пристальнее следить за действиями Дюбуа. Повторное нарушение может привести к снятию очков или дисквалификации, что заставляет Дюбуа быть осторожнее. Дюбуа, вероятно, осознает последствия повторного нарушения и постарается боксировать чисто, чтобы избежать критики и санкций. Внимание рефери и его собственная подготовка снижают риск. Если Дюбуа потеряет контроль из-за давления Усика или эмоций, случайный или спорный удар ниже пояса возможен, особенно в напряженных моментах боя. Все будет зависеть от хода боя, судейства и поведения Дюбуа. Усик, со своей стороны, будет готов к возможным тактическим уловкам соперника", – прогнозирует Grok.

Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.

Александр и Даниель подерутся 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.

В августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

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