Искусственный интеллект назвал точный счет первого матча 'Динамо' – 'Шахтер' в сезоне

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в среду, 29 октября, проведут первое классическое противостояние в нынешнем футбольном сезоне. Непримиримые соперники встретятся уже на стадии 1/8 финала нового розыгрыша Кубка Украины.

Встречу принимает стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского в столице страны. Стартовый свисток арбитра Дмитрия Панчишина из Харькова прозвучит в 18:00.

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, отдает предпочтение "горнякам". Нейросеть отмечает, что донецкая команда демонстрирует более стабильную игру в нынешнем сезоне, а также имеет психологическое преимущество благодаря беспроигрышной серии в очных матчах.

"У "Динамо" есть преимущество домашнего поля и высокая мотивация в кубковом матче, но "Шахтер" находится в лучшей форме, в частности в еврокубках, и имеет психологическое преимущество, ведь "Динамо" не побеждало их с 2021 года. Прогноз: победа "Шахтера" со счетом 1:2. "Шахтер", вероятно, воспользуется своей стабильностью и опытом, чтобы одержать выездную победу, тогда как "Динамо" забьет благодаря поддержке трибун, но этого не хватит для успеха", – прогнозирует ИИ.

Отметим, что накануне "Динамо" разгромно победило "Кривбасс" и прервало безвыигрышную серию. В свою очередь "Шахтер" победил "Кудривку".

