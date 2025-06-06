Искусственный интеллект дал прогноз на возвращение России в турниры УЕФА и ФИФА

Сборная России по футболу не вернется в международные турниры как минимум до старта отборочного турнира на чемпионат Европы-2030. При этом юношеские и молодежные команды могут получить возможность выступить на соревнованиях не ранее 2028 года.

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Таким прогнозом поделился искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Компьютер, изучив все комментарии и заявления официальных представителей Европейского футбольного союза (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА), а также экспертов, дал неутешительный для представителей РФ расклад.

"Возвращение России к международным турнирам до 2026 года маловероятно из-за продолжающейся войны и сопротивления ряда стран. Самый реалистичный сценарий – это постепенное возвращение после прекращения конфликта, возможно, к молодежным или клубным турнирам после 2028 года, если будет достигнуто политическое решение. Однако, учитывая заявления экспертов, полноценное возвращение к крупным турнирам, таким как Евро или чемпионат мира, может затянуться до 2030-2032 годов, если не будет значительных геополитических изменений", – отметил Grok.

Ранее российские пропагандистские СМИ назвали 11 стран, которые выступают категорически против возвращения россиян в турниры ФИФА. Кроме того, росСМИ уверяли, что УЕФА якобы готовится вернуть команды из РФ в свои турниры уже с будущего сезона на особых и максимально негативных для Украины условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ), Андрей Шевченко выразил категоричную позицию относительно возвращения российских команд в международные турниры.

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