Иранский чемпион 'слетел с катушек', проиграв матч на Олимпиаде-2024. Видео

Иранский фехтовальщик Сейед Пакдаман устроил бурные споры с судьей в полуфинале олимпийского турнира в командной шпаге. 33-летний тегеранец был не согласен с решением отдать победу сборной Венгрии (45:43).

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Проигрывая на последних секундах Пакдаман пропустил решающий укол от Арона Силадьи. Судьи после просмотра повтора подтвердили правильность решение, что спровоцировало негативную реакцию у Пакдамана.

Тот просто "слетел с катушек", начав кричать на рефери и пытаться ему что-то доказать. На результат это никак не повлияло и в финал вышла Венгрия, где уступила Южной Корее (41:45), завоевав "серебро" Игр-2024.

Иран в матче за "бронзу" проиграл Франции (25:45).

Пакдаман участвовал в соревнованиях по фехтованию на саблях среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 и 2020 годов. В 2023-м стал чемпионом азиатских игр в индивидуальном первенстве.

Как сообщал OBOZ.UA, польская фехтовальщица Александра Ярецка стала настоящей героиней после матча за "бронзу" в женской командной шпаге на Олимпиаде-2024. Осознав, что она принесла своей стране третью награду, 28-летняя уроженка Кракова просто "сошла с ума". Александра начала громко кричать, а затем упала в истерике на помост.

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