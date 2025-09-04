'Импотенция, а не футбол'. Россия опозорилась в матче с 64-й командой мира. Видео

Сборная России по футболу не смогла обыграть команду Иордании, которая впервые в истории квалифицировался на чемпионат мира 2026 года и занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. Товарищеский матч на "Лукойл Арене" в Москве завершился со счётом 0:0.

В первом тайме гости выглядели лучше и создавали более опасные моменты, однако во втором российская сборная провела несколько атак. Все попытки пробить вратаря Иордании оказались тщетными — удары в створ были заблокированы, а мяч так и не пересёк линию ворот.

По статистике россияне полностью проиграли своим оппонентам:. Удары в сторону ворот составили 13–16, удары в створ — 3–6.

Пользователи соцсетей не скрывали разочарования и ярко выразили своё недовольство. Многие отметили, что выступление Шафутинского, исполнившего свой хит после матча, вызвало у публики больше положительных эмоций, чем сама игра сборной.

Также потоки ненависти полились на главного тренера российской команды Валерия Карпина, которого призвали уйти в отставку. Саму же игру назвали "позором".

"Давно не смотрел матчи сборной. Решил вот посмотреть. Пока Карпин у руля, смотреть не буду больше, наверное. Импотенция какая-то, а не футбол. Извините за выражение. Валера — будь мужиком, уйди сам, не позорь сборную", — написал болельщик Александр Морунов.

"Судя по радостным лицам, футболеры пришли на Шаффутинского, а не обыгрывать "Иорданию". Позорище — сборная и тренер", — добавил другой пользователь.

Для России это вторая ничья в 2025 году после 1:1 с Нигерией; ранее команда обыграла Беларусь (4:1) и разгромила Гренаду и Замбию (по 5:0).

