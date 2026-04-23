'Такого в истории не помню': новая звезда украинского биатлона выиграл Евро в паре с сестрой и соревнуется с примером Пидгрушной

Зимний сезон-2025/2026 стал международным прорывом для 17-летнего украинского биатлониста Тараса Тарасюка, который вместе с сестрой Татьяной выиграл одиночную эстафету на юниорском чемпионате Европы-2026, а затем в немецком Арбере стал серебряным призером юношеского мирового первенства в индивидуальной гонке. Биатлонист из Тернополя не помнит, чтобы раньше сестра и брат вместе выигрывали гонку ЧЕ и очень хочет повторить это достижение и на взрослом уровне.

Видео дня

В разговоре с OBOZ.UA Тарас рассказал, ожидал ли столь удачного сезона, признался, почему выступает с примером олимпийской чемпионки Елены Пидгрушной, на каких музыкальных инструментах учился играть в детстве и что чувствовал, когда свои этапы эстафеты на Евро бежала его старшая сестра.

– Насколько был ожидаем такой мощный сезон?

– На самом деле на такой прям высокий результат я, пожалуй, не рассчитывал, потому что в прошлом сезоне по ходу этапов Юниорского кубка IBU не получалось побороться за высокие позиции. И в этом я надеялся улучшить свой результат, но не так, чтобы бороться в каждой гонке за высокие места и лидирующие позиции в общем зачете. Потому что до чемпионата мира я находился в топ-10 зачета.

За сам чемпионат нам очков уже не давали. Но на самом деле это был очень классный сезон и не такой, на который я рассчитывал, – в хорошем смысле.

– Вы соревновались с бывшим примером Елены Пидгрушной? Как так случилось? Приносит ли он удачу?

– Как показывает практика, он все-таки имеет свою ауру и приносит мне хорошую стрельбу и хорошие результаты. Может, какое-то маленькое свое везение она мне также передала (улыбается). Как получилось? Я менял винтовку на этот сезон. У меня не было хорошего приклада, и она предложила родителям отдать свой. И я ей очень благодарен за это, потому что все-таки не каждый день стреляешь из приклада олимпийской чемпионки и чемпионки мира. Поэтому какую-то свою ауру она мне все-таки передает этим примером.

– У вас мама – бывшая биатлонистка, сестры также занимаются биатлоном, а папа – тренер. Видимо, такая семья дает вам ощутимую поддержку?

– Ну, поддержка на самом деле большая, и это в каком-то смысле хорошо, что у нас биатлонная семья, ведь все друг друга понимают, поддерживают и знают, какие слова сказать в определенный период времени. Получается, или что-то не получается, есть о чем поговорить, поддержать друг друга. И такая маленькая затравка на счет результатов. Немного соревнуемся с сестрой, такая здоровая конкуренция, поэтому все это классно.

– А вообще, когда растешь в спортивной семье, есть ли выбор, чем заниматься в этой жизни?

– На самом деле, никто нас не заставлял заниматься биатлоном, каждое решение было индивидуальным. Нам просто дали возможность попробовать себя в разных спортивных видах. И не только. Я даже в музыкальную школу ходил и на танцы, и на музыкальном инструменте играл, и футболом занимался.

– А на каком инструменте играли?

– На сопилку ходил, и на саксофон. Поэтому нас никто не заставлял, но так получилось, что все выбрали биатлон.

– Мы видим, что, например, Александра Макушнина делает ставку на быструю стрельбу, а кто-то из биатлонистов, наоборот, больше рассчитывает на свои быстрые ноги. Что просматривается в вашем стиле?

– Я бы сказал, что у меня просматривается золотая середина. Очень хорошая стрельба – не буду говорить, что такого нет. Ход мог бы быть и лучше, но считаю, что и так неплохо. Конечно, есть, что исправлять, поэтому буду заниматься этим со следующего сезона. Но не сказал бы, что я делаю ставку только на стрельбу или только на ход. Стараюсь удержать золотую середину.

– Кадры вашей с Татьяной семейной победы в индивидуальной эстафете на чемпионате Европы-2026 быстро разлетелись по интернету. Что было сложнее: бежать по дистанции или потом стоять и ждать, когда свой этап пройдет ваша сестра?

– Сложнее всего как раз стоять между передачей, потому что в одиночной эстафете каждый бежит по два этапа. И когда ты пробежал, передал и ждешь, как выступит твоя партнерша по команде, особенно, когда это сестра, это очень эмоционально тяжело пережить. Потому что когда ты стреляешь, то понимаешь, что сам все контролируешь и можешь исправить. А когда кто-то стреляет, то осознаешь, что ничего не можешь с этим сделать, только наблюдать со стороны. И это на самом деле немножко так волнительно.

На чемпионате Европы эстафету заканчивал я, и уже когда она мне передала на последний этап, понимал, что борьба все-таки идет до конца за "золото". Понимал, что ошибаться точно нельзя, поскольку я себе этого не прощу. И так получилось, что не ошибся ни разу. Потому что работал над этим долго, настраивал себя, и получилось таки отработать на ноль. Еще и быстро достаточно, чтобы удержать первую позицию.

– Что сестра сказала после финиша?

– Похвалила меня, сказала, что я – молодец, что не может поверить в наш результат. На самом деле мне также было сложно это воспринять, поскольку такого в истории я не помню, чтобы брат с сестрой выиграли "золото" на чемпионате Европы, еще и с первой попытки в эстафете.

– Хотелось бы потом повторить это еще и на Кубке мира и на чемпионате мира...

– Да, да, конечно, хотелось бы! Будем для этого работать и улучшать свои результаты.

– На самом деле в биатлоне в последнее время много семейных тандемов. Сейчас соревнуются сестры Эберг, Меркушины, братья Клод. А за кого из мирового биатлона вы болеете? Кто вам ближе по стилю?

– По душе самые близкие свои спортсмены. Виталий Мандзин мне очень нравится, как биатлонист. Если брать из какой-то другой страны, мне очень импонирует, как выступает норвежец Штурла Легрейд, француз Эрик Перо – это такие топы мирового биатлона. Они на самом деле очень сильные – и стрельбой, и ходом. У них нет такого, что кто-то там бежит хорошо, а кто-то – стреляет, они держат такую золотую середину, и по скорострельности. Они для меня вообще прям эталон, на который надо равняться.

