Бывший полузащитник "Зенита" и "Арсенала" Андрей Аршавин, бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России, негативно оценил перспективы национальной команды на чемпионатах мира. Знаменитый в прошлом футболист заявил, что не рассчитывает увидеть победу сборной России на мундиалях в обозримом будущем. По его словам, команда не сможет выиграть турнир в течение ближайших десятилетий.

"Хотел бы я увидеть, как сборная России выигрывает чемпионат мира? К сожалению, мне не удастся. Потому что в ближайшие лет 50 она его не выиграет. Я не вижу к этому никаких предпосылок. Слишком уж много сборных, которые сильнее, и в которых исторически рождается больше сильных футболистов. Поэтому я таких иллюзий не питаю", — сказал Аршавин на форуме "Знание.Первые".

Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

В комментариях болельщики бурно отреагировали на слова экс-футболиста.

"Да что 50 лет, сказал бы сразу в этом столетии. Да и тысячелетии скорее всего", "Начнем с того, что в ближайшие лет 12 сборной России не светит даже сыграть на ЧМ", "Да, потому что мы туда не попадем в ближайшие 50 лет".

Многие не сомневаются в топ, что пока у власти находится диктатор, у футбольной сборной нет ни единого шанса там выступить: "Путин до 2036 президент, ближайший потом ЧМ — 2038, вот на нем и появится только шанс сыграть, через 12 лет".

Напомним, что последний раз сборная России на ЧМ выступала на домашнем турнире в 2018 году. Тогда подопечные Станислава Черчесова показали свой лучший результат в современной истории, дойдя до четвертьфинала, где проиграла Хорватии.

Эту победу хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.

