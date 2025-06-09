'Игрокам не до сборной': Милевский объяснил фиаско Украины в матче с Канадой

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский назвал фиаско сборной Украины в товарищеском матче с Канадой следствием настроя игроков. По мнению экс-игрока национальной команды, даже по трансляции встречи было видно, что "сине-желтые" просто отбывали на поле номер.

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Об этом Милевский заявил в интервью таблоиду Blik.ua. При этом Артем раскритиковал подопечных Сергея Реброва, которые обязаны были выкладываться на 100% в футболке главной команды страны, несмотря на то, что речь идет о концовке сезона и скором отпуске.

"Ясно, что футболисты устали после сезона, у кого-то что-то болит, у кого-то путевка на Мальдивы горит, но будьте добры отыграть на морально-волевых за сборную. Судя по матчу, нашим игрокам точно не до сборной. Видно, что люди в мыслях находятся где-то в другом месте. Возможно, они не настроились на игру. Хотя Ребров после матча сказал, что играли неплохо. Он тренер, ему виднее. Значит, 2:4 от канадцев – это неплохо", – сказал Милевский.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров раскритиковал своих подопечных за поражение от канадцев на турнире Cabadian Shield. Отметим, что 10 июня "сине-желтые" проведут второй поединок – против новозеландцев.

Как сообщил OBOZ.UA, искусственный интеллект спрогнозировал, что сборная Украины не сможет пробиться на чемпионат мира 2026 года напрямую, выиграв отборочную группу.

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