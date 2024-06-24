Игрок сборной Украины перед матчем с Бельгией на Евро-2024 перешел в новый зарубежный клуб

Центральный защитник сборной Украины Александр Сваток продолжит свою карьеру в Высшей футбольной лиге (MLS) США. 29-летний игрок подписал контракт с американским клубом "Остин" из одноименного города.

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Об этом информирует официальный сайт техасского коллектива. Наш соотечественник поставил подпись под соглашением на 3,5 года с возможностью продления еще на сезон.

"В ФК "Остин" меня больше всего привлекли амбиции клуба. Есть четкое желание конкурировать и создать команду, которой город может гордиться. Это то, частью чего я хочу быть", – прокомментировал сам футболист.

При этом неизвестно, какую сумму отступных получит "Днепр-1" за своего капитана, который отыграл за клуб 109 матчей. Портал Transfermarkt оценивает украинца в два миллиона евро.

Сваток за свою карьеру выступал в "Заре", хорватском "Хайдуке", луцкой "Волыни". В его активе шесть матчей за сборную Украины, в составе которой он сейчас выступает на Евро-2024.

Отметим, что в чемпионате США выступают два украинца – Сергей Кривцов в "Майами" и Евгений Чеберко в "Коламбус Крю".

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