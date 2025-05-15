Игра ключевых ошибок. Как 'Шахтер' прокладывал свой путь к 15-му Кубку: обзор финала с 'Динамо'

Донецкий "Шахтер" - обладатель Кубка Украины-2025! В принципиальной игре и уже третьем в этом сезоне Классическом клуб смог совершить камбэк и перевернуть финал в свою пользу. Теперь у них 15 трофеев и абсолютное лидерство. Но победы не было бы, если бы не несколько важных эпизодов. OBOZ.UA анализирует, чем запомнилась главная игра сезона.

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Стартовые составы

"Шахтер": Резник, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон, Бондаренко, Судаков, Педриньо, Кевин, Эгиналду

"Динамо": Нещерет, Попов, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Тымчик, Шапаренко, Кабаев, Буяльский, Ярмоленко, Ванат

Первый тайм. 45 минут ради одного момента

Обе команды начали матч так, будто это были уже последние минуты перед серией пенальти. Осторожные передачи с опаской ошибок именно к ним и приводили: едва ли не каждый третий пас был мимо. Из-за этого никто не спешил - показательным стал эпизод, когда Матвиенко во время розыгрыша просто так простоял с мячом более 10 секунд, хотя и Ванат, и Михайленко были рядом. Первая атака возникла у "Динамо" на 7-й минуте: горняки обрезались почти у ворот, Ванат простреливал вдоль линии поля, но Тобиас вовремя успел выбить мяч. Ответная попытка обострения была от Тобиаса на 28-й минуте - красивый сольный прорыв, но удар заблокировал Дубинчак.

Силовой борьбы было гораздо больше, чем в Классическом 2 недели назад; капитаны жёстко столкнулись уже на 12-й минуте, а внутри тайма по ногам не менее мощно получил Судаков. Вот только это было не выгрызание моментов, а попытка зарубиться как в единоборствах. Первую карточку заработал Эгиналду - зачем-то полез препятствовать чужому вратарю и сбил его.

В первом тайме бросалась в глаза дальняя игра Нещерета: от ворот он чаще выносил на чужую половину и пытался искать Кабаева или Ярмоленко на флангах при выходе из-под прессинга. Если у голкипера это получалось хорошо, то такие же передачи Попова были менее адресные. Передачи у "Шахтера" получались более точными и шли на фланги, но там все завершалось угловым.

Первые 45 минут прошли под эгидой "Динамо": подопечные Шовковского быстрее реагировали на низкие стартовые позиции горняков и не давали им качественно выйти из своей штрафной. Когда Попов отжал от мяча Судакова и попытался сам пробить в дальний угол - это уже указывало на большую мотивацию именно у бело-синих. И не было хоть кого-то, кто мог бы подбодрить команду; у киевлян этим одновременно занимались Ярмоленко и Буяльский, а вот у оранжевых не выполнял эту роль даже капитан Матвиенко.

Доминирование зафиксировалось на 44-й минуте. Шапаренко впервые взял на себя инициативу и протащил мяч в третью зону где выкатил на Дубинчака. Защитники "Шахтера" не надеялись на передачу и все вместе пошли на него, но латераль в касание простреливает в центр - и находит забытого всеми Ярмоленко. Для выстрела в угол у вингера было метров 5 свободного пространства во все стороны. Ни рядом, ни перед ним не было никого - Резник не смог вытащить этот мощный удар. 0:1. Но в целом первый тайм был неуклюжим. Киевлянам удалось забить только с третьего удара, атака горняков не запомнилась вообще ничем, кроме попытки защитника Тобиаса. После раздевалки фанаты точно ждали других эмоций.

Второй тайм. Новые скорости и только один гол

После перерыва "Динамо" начало медленно на мяче и агрессивно без него. Ванат и Буяльский бросались на защитников очень высоко. Но было заметно, что силы затуманены тем голом и потеря концентрации скажется уже через несколько минут. Пушич же решил снять Эгиналду - микс безысходности и травмы заставили его выпустить звездного Элиаса. И этот бразилец тоже напомнит о себе.

Первыми градус Классического подняли Марлон и Ванат. В борьбе за мяч оба потянулись за футболки, а затем получили и несколько пинков, рефери выдал футболистам по желтой. Уже через несколько секунд форвард киевлян еще раз сбивает своего оппонента - мог получить второе предупреждение и уйти с поля, но судья простил. Прессинговать "Шахтер" не спешил - было даже что Нещерет (как Матвиенко в первом тайме) получил много времени и несколько секунд набивал мяч обеими ногами.

Совсем не было заметно, что Пушич на тренировках немало времени уделил стандартам - что в первом, что во втором тайме угловые и штрафные не приносили результата. Сыграло другое - тройная замена, обрезка Шапаренко и крутое взаимопонимание Алиссона с Элиасом. Попов проиграл позицию форварду и позволил ему легко протолкнуть мяч в ворота "Динамо". 1:1.

Бело-синие снова начали теряться и Судаков едва не вывел свою команду вперед. Перестали работать и те самые забросы - теперь их не делал и Нещерет. "Шахтер" забрал инициативу и ждал ошибок соперника, которых становилось все больше. Дубинчака уже было легче зажимать в углу поля, Буяльский переключился на силовую борьбу и чаще был в повторах фолов. Лучшую возможность выиграть в последний момент едва не создал Алиссон, но навес не завершился точным ударом. В ничейном положении команды ушли в овертаймы.

Экстратаймы. Дотянуть до свистка

Никто не спешил. Команды одинаково тянули время и пытались забить только тогда, когда возникала 100% возможность. Но если у "Шахтера" нападение усилили бразильцы, то в "Динамо" самым активным впереди все еще оставался защитник Попов. Но тренеры на тот момент уже ждали серию пенальти - оба проводят замены на усиление последней линии. Оставшиеся 15 минут прошли быстро и так же незаметно перешли в серию пенальти. В одиннадцатиметровых удары снова пошли до ключевой ошибки - и такая случилась со стороны "Динамо".

"Шахтер" берет 15-й кубок Украины - 1:1 (6:5). В матче, где всё строилось на ключевых ошибках, обошлось без драки и именно обрезки и проигранные зоны решили судьбу голевых эпизодов. А также Резник, сейв которого сохраняет трофей у горняков. "Динамо" уже 9 игр не выигрывает главного соперника в Украине и теперь должно отстоять свое право на золото Премьер-лиги.