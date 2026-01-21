'И не стыдно такую ахинею нести?' Слова Фетисова про Россию и Олимпиаду-2026 назвали 'один из самых тупых призывов года'

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов публично заявил, что принципиально не будет смотреть Олимпийские игры 2026 года, несмотря на официальные трансляции в России. Он объяснил это желанием "поддержать" спортсменов, которых не допустили к Играм, однако его слова вызвали бурную и крайне жесткую реакцию болельщиков.

Фетисов прокомментировал информацию о том, что онлайн-кинотеатр Okko покажет Олимпиаду-2026 в России. По его словам, личный отказ от просмотра Олимпиады является осознанным личным выбором, на который он имеет полное право, так же как и другие люди вправе решать сами, смотреть Игры или нет.

Фетисов добавил, что для него "не совсем корректно" следить за соревнованиями, от участия в которых отстранены российские спортсмены, а сам бойкот трансляций он считает возможной формой поддержки тех атлетов, которых, как он выразился, не допустили по "надуманным причинам".

Депутат также усомнился, что недопущенным спортсменам вообще хочется наблюдать за происходящим на Олимпиаде, и отдельно подчеркнул, что это исключительно его личная позиция, поэтому он "смотреть Олимпиаду не будет, где бы ни показывали".

После публикации этих слов в сети началась массовая дискуссия, которая быстро переросла в поток иронии и откровенно жестких комментариев. Многие пользователи усомнились в логике предложенного "бойкота" и обвинили депутата в двойных стандартах. "Один из самых тупых призывов, что я прочитал в этом году. Как не стыдно такую ахинею нести??", — написал один из комментаторов.

Другой пользователь задался вопросом: "От использования недружественной техники, технологий, автопрома, лекарств и прочего Славик уже отказался? Я не в курсе просто". Звучали и прямые упреки в адрес бывшего хоккеиста: "Фетисов предлагает поддержать тех, кого не допустили, и наказать тех, кого допустили. Бей своих, чтобы чужие боялись".

Часть болельщиков также отметила, что отказ от просмотра никак не влияет на судьбу недопущенных спортсменов и выглядит формальностью. "Каким образом отказ от просмотра поможет и поддержит? Это так же глупо, как заплатить за проезд и никуда не ехать", — написал один из пользователей.

При этом многие подчеркнули, что собираются смотреть Игры и поддерживать тех российских атлетов, кто все же получил право выступить, заявляя, что решение о просмотре Олимпиады каждый должен принимать самостоятельно.

