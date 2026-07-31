"Ходячий мертвец": в ФИФА готовится переворот и свержение Инфантино – медиа

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино находится на грани отставки. Итальянский функционер потерял поддержку большинства высокопоставленных чиновников организации и контроль над ней, что приближает его к уходу с поста, который он занимает с 26 февраля 2016 года.

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Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, утверждает авторитетный журналист-расследователь Роман Молина. По его словам, Инфантино на сегодняшний день в буквальном смысле "ходячий мертвец", который скоро потеряет работу.

Как отмечает представитель медиа, который писал для The Guardia, The New York Times и BBC, настоящий переворот против итальянца готовит генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем. Он обвинил Инфантино в авторитарном стиле управления, которую глава ФИФА почерпнул у президента США Дональда Трампа, и отмежевался от него.

Последней каплей для Графстрема стала идея Инфантино продать доли на владение чемпионатом мира частным инвестором, главным среди которых называют Джошуа Кушнера – брата зятя Трампа. После этого ФИФА столкнулась с противоборством со стороны европейцев.

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