На чьей стороне Украина? Что за война началась между ФИФА и УЕФА и чем это грозит нашему футболу

ФИФА с головой ушла в коммерцию. Инфантино хочет зарабатывать деньги на всем, что может приносить доход федерации, и обещает сверхприбыли. Однако УЕФА, а вместе с ней и половина мира, выступили против этой идеи. Чем это грозит футболу и может ли быть путь назад? OBOZ.UA разбирался в ситуации.

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С чего всё началось?

На этой неделе президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что хочет увеличить прибыль от проведения чемпионатов мира. Идея – продать доли прав на использование бренда "FIFA World Cup". Это может привести к дальнейшему расширению чемпионата мира, ведь идея участия 64 команд становится все ближе. Известно, что Совет директоров хочет создать отдельную компанию, которая будет контролировать права на проведение как мужских, так и женских чемпионатов мира. Доля частных инвесторов составит пятую часть, сделку оценивают в 20 миллиардов долларов. Документ разослали всем 211 национальным ассоциациям, которые должны его поддержать. Плюсом стало то, что ФИФА стремится получить единогласное одобрение, поэтому идея тормозится.

УЕФА выступила первой. На онлайн-встрече все присутствующие – а это 55 ассоциаций без исключения – высказались против плана Инфантино по продаже активов. В их числе и Украина. Против выступили даже вице-президент ФИФА Дебби Хьюитт и исполнительный директор Футбольной ассоциации Марк Буллингем. Англия в ответ заявила, что "мы вместе с нашими европейскими коллегами полностью выступаем против планов ФИФА. Чемпионат мира по футболу принадлежит футболу". В связи с этим УЕФА намерена бойкотировать мировые соревнования под эгидой ФИФА.

Другие федерации пока колеблются

Желанная поддержка пока не исчезает, но уже не такая единодушная. 41 ассоциация из КОНКАКАФ выразила "глубокую озабоченность" по поводу идеи чрезмерной коммерциализации. Но речь пока не идет о возможном отказе от участия в международных матчах или турнирах. Возможно, они присоединятся к новому турниру, о котором сейчас всерьёз задумывается УЕФА. Само соревнование – Глобальная лига – планируется с участием не только европейских сборных, но и нескольких команд с каждого континента. Пока эта идея лишь всплыла из архивов. Азиатская конфедерация также присоединилась к УЕФА и косвенно призвала даже сменить высшее футбольное руководство в мире. Это означает, что в общей сложности 143 сборные уже против Инфантино. Но бойкотирует только Европа.

УЕФА целится в финансовые интересы

Европейские сборные для ФИФА – важная медийная и коммерческая история. Что уж говорить, если три из четырёх команд полуфиналов в США были из Европы. Это означает экономический крах идеи Инфантино ещё в зародыше, ведь инвесторы будут выкупать 20% прав ради чего? Чтобы вложить деньги в любой турнир, где нет европейских стран?

Мы не позволим вам это сделать. А если вы продолжите и воплотите это в жизнь, даже если считаете, что у вас есть голоса для этих спорных предложений, мы не будем участвовать ни в одном из ваших будущих турниров - Из заявления УЕФА по поводу предложения от ФИФА

Футбольная Украина под ударом

Футбол, каким мы его себе представляем, это не только национальная сборная. Речь идет обо всех командах, которые страна может отправить. Под сине-желтым флагом играют ведь не только подопечные Мальдеры. Это еще юношеские, детские и женские сборные. А в списке возможных бойкотов – почти десяток турниров. УЕФА угрожает не направлять своих представителей на ЧМ среди женщин разных возрастных категорий, на Кубок чемпионов среди женщин и на главный турнир – Чемпионат мира среди женщин, который пройдет следующим летом в Бразилии. И речь идет только о ближайшем календарном году. Несмотря на то, что украинские футболистки проиграли все отборочные матчи, система даёт нам второй шанс и возможность попасть на Мундиаль через плей-офф. Спасает разве что то, что эти игры состоятся в октябре, и к тому времени должно быть известно хоть что-то о положении дел.

Война УЕФА и ФИФА оставит именитые команды вне топ-футбола

Важно понимать: клубные турниры эта война не затронет. Лига чемпионов, Лига Европы и другие соревнования всех уровней подчиняются европейской конфедерации. Если ситуация не разрешится, то, например, "Реал" или "Манчестер Сити" разве что не смогут поехать на Клубный ЧМ. Точно так же не пострадают и внутренние соревнования сборных. Затронуто будет всё, что выходит за пределы Европы. В ближайшей перспективе это женский ЧМ, в котором, на сегодняшний день, ни одна европейская страна не будет участвовать. Следующим будет Клубный чемпионат мира в 2029 году, а затем – грандиозный чемпионат мира 2030 года. Пропустить его было бы странно, но Чеферин здесь непоколебим.

Инфантино отступил, но не полностью

Джанни, по сути, выстрелил себе в ногу из пушки. Теперь ему предстоит объяснить всему миру, зачем понадобилась такая идея, а также попытаться убедить хотя бы 100 ассоциаций, чтобы у него была ощутимая демонстративная поддержка. Инфантино должен объяснить потенциальным инвесторам (судя по всему, такие уже есть), почему на турнире заявлены, скажем, Кабо-Верде или Сенегал, но нет таких доминирующих команд, как Испания, Англия или Франция. Sky Sports пишет, что уже через несколько часов после объявления УЕФА Инфантино выступил с заявлением, что никто не продает футбол, но предложение по-прежнему на столе, просто теперь в режиме консультаций.

Ещё не высказались те, у кого благодаря таким инвестициям денег стало в разы больше. Ведь самые бедные страны вряд ли откажутся от дополнительных вливаний в собственную структуру, хотя речь и идёт всего лишь о 20 миллионах долларов. Но каждый такой камень в структуру поддержки в адрес Инфантино оставляет огромную европейскую дыру – и без неё ни один чемпионат мира не будет выглядеть полноценным. Неважно, что Англия уже миллион лет ждет возвращения кубка, а Германия в этом году была сборной, на которую не хотелось смотреть. В глобальном масштабе они – часть этого действа.

Так что же делать президенту ФИФА? Точно перестать искать поддержку среди журналистов. Британский спортивный медиапул – один из сильнейших в Европе, и в данном случае он пользуется всесторонней поддержкой. Поэтому Инфантино следует признать свою одержимость погоней за всеми деньгами мира и развернуть свой коммерческий курс в другом направлении. Ведь сваливать всё на якобы демократию при участии 211 футбольных ассоциаций – это только подпитывать мысли о долларовых карманах, а не о футболе как игре. Переждать не получится, потому что Джанни всё это время не молчит и хочет большего. Но это приводит к тому, что люди начинают скучать даже по Блаттеру.

Украина заняла общую позицию – вместе с УЕФА против ФИФА. Но наши сборные стали жертвой одного человека, который не смог оттеснить Трампа от победителей ЧМ. Представленность на международной арене позволяет бороться против российских нарративов во время войны. А футбол – это именно тот самый влиятельный спортивный рупор, который понятен большинству и который нельзя терять.