Харлан вышла в полуфинал Олимпиады-2024

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила представительницу Венгрии Анны Мартон в четвертьфинале Олимпийских игр 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. Наша соотечественника просто не оставила сопернице шансов, разбив ее со счетом 15:7.

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33-летняя уроженка Николаева просто ураганом пронеслась по первой половине боя. Она захватила инициативу, проведя семь подряд успешных атак.

После минутного перерыва венгерка сумела немного прийти в себя. Ей удались несколько успешных уколов, причем в какой-то момент судья начала менять решение в пользу Мартон после просмотров видеоповторов.

Однако это никак не повлияло на итоговый результат. Харлан закрыла поединок, вытянув соперницу на себя и перейдя в контратаку. Это уже третья победа Ольги в Париже. До этого она прошла японку Шихоми Фукушиму (15:9) и экс-россиянку из Азербайджана Анну Башту (15:6).

Теперь в полуфинале украинку ждет невероятное испытание. В битве за выход в решающий бой ОИ в соревнованиях саблисток Харлан сразится с первым номером посева, хозяйкой турнира Сарой Бальзер. Бой начнется в 20:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка Токио-2020 в шпаге Сунь Ивэнь из Китая сенсационно проиграла в 1/16 финала Олимпийских игр-2024.

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