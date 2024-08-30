'Мне важно услышать': Харлан рассказала об отношениях с Усиком

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан старается перенимать опыт бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика. Саблистка отметила, что давно знакома с боксером и поддерживает с ним дружеские отношения, интересуясь его философией.

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Об этом Харлан рассказал в интервью порталу sport-express.ua. 33-летняя уроженка Херсона, которая на Олимпиаде-2024 стала самой титулованной спортсменкой Украины на Играх отметила, что Усик делится с ней своими методами подготовки к поединкам и особенностями тренировки.

"Саша очень простой. Мы знаем друг друга очень давно. Впервые мы увиделись на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. С того момента мы поддерживаем связь. Я очень восхищаюсь им и как спортсменом, и как человеком. Мне важно услышать о его опыте по каким-то важным вопросам. Это вообще интересно: когда я общаюсь с представителями других видов спорта, мне очень интересно понять ментальность и какие-то детали, я беру что-нибудь для себя. Саша – очень положительный и классный", – сказала Харлан.

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Как сообщал OBOZ.UA, что Харлан раскрыла происходящее в сборной Украины перед победой на Олимпиаде-2024.

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