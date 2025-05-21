Гвардиола устроил бунт в 'Манчестер Сити'

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пригрозил покинуть клуб, если ему сформируют слишком широкую заявку на следующий сезон. По его словам, он не может мириться с ситуацией, когда половина команды вынуждена сидеть без дела.

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После победы над "Борнмутом" со счётом 3:1, которая стала последней домашней игрой для Кевина Де Брюйне, Гвардиола выступил с неожиданным заявлением. Он заявил, что не согласен работать с раздутым составом и настаивает на минимальном количестве игроков. "Я сказал клубу: я не хочу этого. Я не хочу оставлять пять или шесть футболистов 'в морозилке'. Я уйду. Сделайте короткий состав – тогда останусь", – подчеркнул тренер в интервью SkySports.

Несмотря на кадровый кризис в течение сезона, когда у команды не хватало защитников и приходилось собирать стартовый состав из тех, кто был в строю, Гвардиола заявил, что и в будущем намерен полагаться на игроков академии в случае травм. В числе тех, кто не попал даже в расширенную заявку на матч с "Борнмутом", оказались Хусанов, Савиньо, Макати, Эчеверри и Рико Льюис – все они были полностью готовы играть.

"Я не могу тренировать 24 человека, зная, что каждый тур по шесть из них будут оставаться дома. Это разрушает дух команды и убивает связи между игроками. В этом сезоне мы немного это потеряли", – добавил Гвардиола.

Таким образом, перед "Сити" стоит непростая задача: перед подписанием новых игроков клубу придётся избавиться от части действующего состава.

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