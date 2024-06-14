Группа F на Евро-2024: календарь, расписание трансляций, таблица, результаты

Чемпионы Европы 2016 года португальцы попали в группу F континентального первенства-2024, которое принимает Германия. Команда тренера Роберто Мартинеса вихрем пронеслась по квалификационному раунду, выиграв все свои 10 поединков с общим счетом 36:2.

Видео дня

Соперниками "европейских бразильцев" на турнире в Германии стали сборные Чехии, Турции и дебютанта Евро Грузии.

Матчи квартета можно будет увидеть на видеоплатформе Megogo и региональных каналах "Суспильного".

КАЛЕНДАРЬ ГРУППЫ F НА ЕВРО-2024

1-й тур

18 июня, 19:00. Турция – Грузия. Трансляция: MEGOGO / "Суспильне"

18 июня, 22:00. Португалия – Чехия. Трансляция: MEGOGO

2-й тур

22 июня, 16:00. Грузия – Чехия. Трансляция: MEGOGO / "Суспильне"

22 июня, 22:00. Турция – Португалия. Трансляция: MEGOGO

3-й тур

26 июня, 19:00. Грузия – Португалия. Трансляция: MEGOGO

26 июня, 19:00. Чехия – Турция. Трансляция: MEGOGO

Две лучшие команды группы выйдут в плей-офф. Сборная, которая займет третье место сможет попасть в игры на вылет, если станет одной из четырех лучших команд среди ставших третьими в своих квартетах.

ТАБЛИЦА ГРУППЫ F НА ЕВРО-2024

Как сообщал OBOZ.UA, власти Берлина приняли решение о запрете российского флага на чемпионате Европы по футболу 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!