Группа F на Евро-2024: календарь, расписание трансляций, таблица, результаты
Чемпионы Европы 2016 года португальцы попали в группу F континентального первенства-2024, которое принимает Германия. Команда тренера Роберто Мартинеса вихрем пронеслась по квалификационному раунду, выиграв все свои 10 поединков с общим счетом 36:2.
Соперниками "европейских бразильцев" на турнире в Германии стали сборные Чехии, Турции и дебютанта Евро Грузии.
Матчи квартета можно будет увидеть на видеоплатформе Megogo и региональных каналах "Суспильного".
КАЛЕНДАРЬ ГРУППЫ F НА ЕВРО-2024
1-й тур
18 июня, 19:00. Турция – Грузия. Трансляция: MEGOGO / "Суспильне"
18 июня, 22:00. Португалия – Чехия. Трансляция: MEGOGO
2-й тур
22 июня, 16:00. Грузия – Чехия. Трансляция: MEGOGO / "Суспильне"
22 июня, 22:00. Турция – Португалия. Трансляция: MEGOGO
3-й тур
26 июня, 19:00. Грузия – Португалия. Трансляция: MEGOGO
26 июня, 19:00. Чехия – Турция. Трансляция: MEGOGO
Две лучшие команды группы выйдут в плей-офф. Сборная, которая займет третье место сможет попасть в игры на вылет, если станет одной из четырех лучших команд среди ставших третьими в своих квартетах.
ТАБЛИЦА ГРУППЫ F НА ЕВРО-2024
Как сообщал OBOZ.UA, власти Берлина приняли решение о запрете российского флага на чемпионате Европы по футболу 2024 года.
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