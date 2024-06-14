Группа D на Евро-2024: календарь, расписание трансляций, таблица, результаты

Вице-чемпионы мира французы попали в группу D континентального первенства 2024 года, которое принимает Германия. Подопечные тренера Дидье Дешама без проблем преодолели квалификационный раунд, выиграв семь матчей из восьми с общим счетом 29:3.

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Соперниками "галльских петухов" на турнире в Германии, где они считаются главными фаворитами на победу, стали сборные Австрии, Польши и Нидерландов. Интересно, что с последней французы играли и в отборочном турнире, добыв две победы 4:0 и 2:1.

Матчи квартета можно будет увидеть на видеоплатформе Megogo и региональных каналах "Суспильного".

КАЛЕНДАРЬ ГРУППЫ D НА ЕВРО-2024

1-й тур

16 июня, 16:00. Польша – Нидерланды. Трансляция: MEGOGO

17 июня, 22:00. Австрия – Франция. Трансляция: MEGOGO

2-й тур

21 июня, 19:00. Польша – Австрия. Трансляция: MEGOGO

21 июня, 22:00. Нидерланды – Франция. Трансляция: MEGOGO

3-й тур

25 июня, 19:00. Нидерланды – Австрия. Трансляция: MEGOGO / "Суспильне"

25 июня, 19:00. Франция – Польша. Трансляция: MEGOGO

Две лучшие команды группы выйдут в плей-офф. Сборная, которая займет третье место сможет попасть в игры на вылет, если станет одной из четырех лучших команд среди ставших третьими в своих квартетах.

ТАБЛИЦА ГРУППЫ D НА ЕВРО-2024

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