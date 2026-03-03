Грандиозный скандал в США. Автомобиль сопровождения увел с финиша трех знаменитых легкоатлеток, лишив их чемпионата мира и призовых. Видео

На чемпионате США по полумарафону в Атланте автомобиль сопровождения ошибочно свернул с маршрута и увел с дистанции трех лидировавших спортсменок. Инцидент повлиял на распределение медалей, призовых и отбор на чемпионат мира.

Видео дня

Соревнования прошли 1 марта 2026 года и имели статус квалификационного старта к чемпионату мира по шоссейному бегу 2026 года. Примерно за полтора-два километра до финиша лидирующий мотоцикл полиции и медиа-автомобиль повернули не в ту сторону, после чего за ними последовали Джесс МакКлейн, Эдна Кургат и Эмма Херли.

Спортсменки пробежали около 1000 лишних метров, затем развернулись и вернулись на правильный маршрут.

В итоге МакКлейн, шедшая первой, финишировала девятой, Херли стала 12-й, Кургат заняла 13-е место.

Победу одержала Молли Борн с результатом 1:09:43, которая бежала позади лидеров и осталась на верной траектории. Второй стала Кэрри Эллвуд, третьей финишировала Энни Роденфелс.

Федерация USA Track and Field отклонила протест трех спортсменок. В организации заявили, что жюри по апелляциям установило: "Маршрут не был должным образом размечен в точке неверного направления", однако в регламенте отсутствуют положения, позволяющие изменить порядок финиша.

Также в USATF подчеркнули, что этот старт являлся отборочным на чемпионат мира 2026 года и состав команды официально будет утвержден в мае. В заявлении отмечено, что федерация "тщательно изучит события в Атланте" и примет окончательное решение в интересах всех вовлеченных спортсменов.

По данным организаторов, МакКлейн лишилась 20 тысяч долларов призовых и гарантированного места в сборной США на мировое первенство в Копенгагене. В соцсетях она написала, что "спортсмены всегда платят цену за чужие ошибки". Борн, в свою очередь, заявила, что не планирует претендовать на место в команде, которое должно было достаться МакКлейн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!