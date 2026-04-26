Грандиозный скандал в Италии. 'Интеру' грозит лишение трофеев и вылет в Серию B

В итальянском футболе разгорается расследование о возможных манипуляциях с арбитрами, которое уже привело к самоотводу ключевых судейских функционеров. На этом фоне медиа обсуждают предельные санкции для "Интера", включая лишение титулов и понижение в классе.

Глава назначения арбитров в Серии A и B Джанлука Рокки временно покинул должность после начала расследования прокуратуры Милана по делу о "спортивном мошенничестве". Аналогичное решение принял руководитель VAR в высших дивизионах Андреа Джервасони, который также проходит по делу.

Ассоциация итальянских арбитров подтвердила отстранение Рокки. Сам функционер заявил: "Это болезненное и трудное решение, принятое вместе с семьей, направлено на то, чтобы судебный процесс прошел спокойно, и я уверен, что выйду из него невиновным и более сильным". Он добавил: "Я не хочу, чтобы моя ситуация каким-либо образом повлияла на судейское сообщество".

По данным следствия, проверяются эпизоды сезона-2024/25, в том числе назначение арбитра на матч "Интера", который считался "предпочтительным" для клуба. Также изучается момент, когда VAR не вмешался после удара локтем игрока "Интера" в одном из матчей. Отдельный эпизод связан с игрой "Удинезе" и "Пармы", где после давления на VAR было пересмотрено решение и назначен пенальти, с которого был забит единственный мяч.

Президент "Интера" Джузеппе Маротта заявил, что клуб не имеет отношения к ситуации: "Мы узнаем все из медиа и удивлены заявлениями. У нас нет судей, которые нам выгодны или невыгодны, и мы уверены, что действовали полностью честно".

Итальянские медиа рассматривают различные сценарии развития событий на основе спортивного законодательства. В соответствии со статьей 30 Кодекса спортивного правосудия Италии, в случае доказанного влияния клуба на судей возможны аннулирование результатов, лишение титулов, снятие очков и перевод в более низкий дивизион.

При этом подчеркивается, что такие меры возможны только при доказанной прямой причастности клуба. Если ответственность будет признана исключительно за Рокки, санкции для "Интера" могут ограничиться штрафом или дисциплинарными мерами без понижения в классе.

На данный момент расследование продолжается, официальных санкций со стороны футбольных органов Италии не объявлено.

