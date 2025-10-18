Ломаченко продал свой дом в США: за сколько и как выглядело роскошное жилье боксера. Фото
Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) сумел продать свой роскошный дом в Калифорнии, США, выручив за него 2,47 миллиона долларов. Эта сумма оказалась на 129 тысяч меньше, чем боксер планировал изначально.
Особняк украинца расположен на участке площадью около одного акра (примерно 4047 квадратных метров).
В доме пять спален и пять ванных комнат, а на территории — гаражи на восемь автомобилей, бассейн с морской водой, спа-зона, две площадки для барбекю и корт, подходящий для игры в баскетбол или пиклбол.
По информации издания "Чемпіон", Ломаченко пытался продать недвижимость больше года.
Сделка могла состояться еще весной 2025 года, однако тогда возник форс-мажор, и стороны не достигли соглашения. Завершить продажу удалось лишь летом.
Напомним, Ломаченко — двукратный олимпийский чемпион (Пекин-2008 и Лондон-2012), который провел 397 боев на любительском ринге, проиграв только один раз. В профессионалах украинец дебютировал в 2013 году и недавно объявил о завершении карьеры.
