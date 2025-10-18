Ломаченко продал свой дом в США: за сколько и как выглядело роскошное жилье боксера. Фото

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) сумел продать свой роскошный дом в Калифорнии, США, выручив за него 2,47 миллиона долларов. Эта сумма оказалась на 129 тысяч меньше, чем боксер планировал изначально.

Видео дня

Особняк украинца расположен на участке площадью около одного акра (примерно 4047 квадратных метров).

В доме пять спален и пять ванных комнат, а на территории — гаражи на восемь автомобилей, бассейн с морской водой, спа-зона, две площадки для барбекю и корт, подходящий для игры в баскетбол или пиклбол.

По информации издания "Чемпіон", Ломаченко пытался продать недвижимость больше года.

Сделка могла состояться еще весной 2025 года, однако тогда возник форс-мажор, и стороны не достигли соглашения. Завершить продажу удалось лишь летом.

Напомним, Ломаченко — двукратный олимпийский чемпион (Пекин-2008 и Лондон-2012), который провел 397 боев на любительском ринге, проиграв только один раз. В профессионалах украинец дебютировал в 2013 году и недавно объявил о завершении карьеры.

При этом известно, что Ломаченко выставил имение на продажу еще в середине осени минувшего года, однако покупателя до сих пор не нашел. Кроме того, украинский боксер успел влипнуть в скандал – СМИ обнаружили данные о том, что Василий инвестировал средства в бизнес доверенного лица российского диктатора Владимира Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!