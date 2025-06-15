'Говорил с ним 8-9 дней назад'. Али-Башир рассказал о возвращении Кличко и назвал его соперника

Бывший тренер экс-чемпиона в супертяжелом весе Владимира Кличко Джеймс Али Башир считает, что 49-летний украинец собирается в обозримом будущем вернуться в ринг. Али Башир уверен, что Кличко проведет бой с Тайсоном Фьюри.

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"Я говорил с Владимиром, восемь–девять дней назад... На данный момент, как мне кажется… я не знаю точно, но думаю, что он ждет, чтобы увидеть, что будет делать Усик. Думаю, он ждет, чтобы понять, что собирается делать Усик. Но я точно знаю, что Владимир Кличко всё ещё хочет вернуться на ринг, прежде чем окончательно завершит карьеру, чтобы провести бой с Фьюри. Он хочет этот бой. Он действительно хочет этот бой", – заявил американец в эфире Youtube-канала Seconds Out.

В январе этого года в СМИ уже появлялась информация, что Кличко может провести бой с Фьюри.

Кличко, который ушел из бокса в августе 2017 года, поддерживает отличную физическую форму. Неоднократно предполагали его возможное возвращение на ринг.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля стало известно, что у Кличко-младшего есть только один шанс стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Отметим, что Владимир хочет вернуться в бокс, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, который завоевал титул чемпиона мира в возрасте 45 лет, нокаутировав Майкла Мурера в 1994 году.

Напомним, что в 2015 году Владимир Кличко, будучи еще в статусе чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO, сенсационно проиграл Фьюри. Поединок в Дюссельдорфе на стадионе Esprit Arena завершился поражением украинского супертяжа по очкам - 112:115, 112:115, 111:116.

Спустя два года Владимир не смог завоевать вакантные титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, IBO и титул чемпиона мира по версии IBF. Украинец был нокаутирован Энтони Джошуа в эпическом поединке на стадионе Уэмбли.

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