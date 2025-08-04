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Готов завершить карьеру: 19-летний футболист отказался возвращаться в Украину, сбежав из клуба УПЛ

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Готов завершить карьеру: 19-летний футболист отказался возвращаться в Украину, сбежав из клуба УПЛ

Вратарь криворожского "Кривбасса" Игорь Омельченко самовольно покинул летние тренировочные сборы команды в Словении и отказался возвращаться в Украину. 19-летний футболист скрылся и перестал выходить на связь, при этом он не подлежит призыву в ВСУ в силу своего возраста.

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Информации о побеге футболист подтвердил официальный сайт "Кривбасса". В клубе отметили, что с Омельченко удалось связаться, однако молодой вратарь категорически отказывается возвращаться в расположение команды, которая уже стартовала в новом розыгрыше Премьер-лиги.

Готов завершить карьеру: 19-летний футболист отказался возвращаться в Украину, сбежав из клуба УПЛ
Готов завершить карьеру: 19-летний футболист отказался возвращаться в Украину, сбежав из клуба УПЛ

"Кривбасс" продолжает проводить все необходимые мероприятия для возвращения футболиста в расположение команды и коммуницирует с соответствующими органами по данному вопросу. ФК "Кривбасс" проинформировал УПЛ о ситуации, которая сложилась. У футболиста есть действующий контракт с нашим клубом еще на один год. Мы призываем Игоря Омельченко вернуться к выполнению контрактных обязательств", – заявили в криворожском клубе.

Готов завершить карьеру: 19-летний футболист отказался возвращаться в Украину, сбежав из клуба УПЛ

Ранее журналист Игорь Бурбас в эфире своего YouTube-канала рассказал, что Омельченко готов пожертвовать карьерой и остаться в Европе. "Раздается такая информация, что футболист даже готов завершить карьеру. Он готов пожертвовать контрактом с "Кривбассом", несмотря на санкции, которые могут быть к нему применены", – поделился слухами журналист.

Отметим, что Омельченко в прошлом сезоне провел 25 матчей в чемпионате Украины среди команд U-19. За сезон он пропустил 49 мячей. Вратарь несколько раз попадал в заявку основной команды на, но на поле не выходил.

Готов завершить карьеру: 19-летний футболист отказался возвращаться в Украину, сбежав из клуба УПЛ

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