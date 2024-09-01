Голкипер в Беларуси пропустила гол между ног после удара с центра поля на 1-й секунде тайма. Видео

Нападающая могилевского "Днепра" Каролина Житко забила курьезный гол в чемпионате Беларуси по футболу среди женщин против "ДЮСШ-ПолесГУ". Эпизод случился в 23-м туре.

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На первой секунде второго тайма при счете 4:0 24-летняя футболистка с партнершей разыгрывала мяч с центра поля, но вместо паса на одноклубницу, решилась на удар, который стал неберущимся для вратаря команды-соперницы.

Бразильянка Марсела Баррос Галуппо Круз отлично видела момент "выстрела", однако справиться с ним не смогла. Круглый снаряд предательский проскользнул между ног и вкатился в рамку.

Встреча в итоге завершилась грандиозным разгромом 9:0. "Днепр" с 33 очками находится на шестой строчке. "ДЮСШ-ПолесГУ" на десятом месте с шестью баллами.

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