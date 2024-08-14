Голкипер сборной Украины вместе с 'Реалом' выиграл Суперкубок УЕФА. Видео

Испанский "Реал" победил итальянскую "Аталанту" и в шестой раз в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА. Поединок на Национальном стадионе в Варшаве завершился со счетом 2:0.

Видео дня

"Реал" обошел "Барселону" и "Милан" (по пять трофеев) и вышел на чистое первое место по количеству титулов. В общей сложности "Мадрида" девять раз участвовал в Суперкубке УЕФА (6 побед / 3 поражения).

Мадридский клуб изначально был абсолютным фаворитом противостояния и попытался это продемонстрировать с первых минут матча. Подопечные Анчелотти доминировали на поле, однако до опасных моментов дело не доходило.

Итальянцы сделали ставку на надежность, старались максимально не рисковать, и даже в атаке использовала не больше трех-четырех игроков.

Ситуация перевернулась после перерыва. "Реал" заметно прибавил в скорости полностью прижав соперника к его воротам.

"Аталанта" абсолютно ничего не могла сделать нападении, всеми силами защищаясь. На 59-й минуте ошибка вратаря Муссо, который вынеся мяч на соперника привела к голу. Мадридцы эффектно раскатали контратаку, которую замкнул Вельверде.

На 68-й минуте звездный новичок королевского клуба Киллиан Мбаппе открыл счет своим голам за "Реал". Вновь после ошибки "Аталанта" потеряла мяч, Джуб Беллингем разобрался с соперником и выкатил на ход французу, который в касание отправил круглый снаряд в девятку.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин провел весь матч в запасе, что тем не менее не помешало ему стать двукратным обладателем.

Реал Мадрид Испания – Аталанта Италия 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 59 Вальверде, 2:0 – 68 Мбаппе.

Реал Мадрид – Куртуа, Менди, Рюдигер, Милитао, Карвахаль (Васкес, 89), Беллингем (Себальос, 89), Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор (Гюлер, 88), Мбаппе (Браим Диас, 83), Родриго (Модрич, 76).

Аталанта – Муссо, Колашинац (Баккер, 71), Хин (Палестра, 90), Джимшити, Пашалич (Манцони, 90), Руджери, Дзаппакоста (Годфри, 63), Эдерсон, де Рон, де Кетеларе (Ретеги, 63), Лукман.

Предупреждения: Эдерсон (9), Беллингем (35), Винисиус Жуниор (42), Джимшити (64).

Как сообщал OBOZ.UA, Лунин решил продолжить карьеру в мадридском "Реале", несмотря на мизерные шансы получить серьезное игровое время.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!