Голкипер сборной Украины пропустил с пенальти и лишил 'Реал' победы. Видео

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не смог спасти свою команду от поражения в гостевом матче 25-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано" (1:1). 25-летний футболист сборной Украины отбил 4 удара в створ, однако не смог парировать пенальти.

На 27-й минуте встречи Эдуарду Камавинга сыграл в своей штрафной рукой. После просмотра VAR главный арбитр Алехандро Руис указал на 11-метровую отметку.

Рауль де Томас сильно пробил по центру, не оставив шансов нашему соотечественник.

За свою игру Лунин получил от авторитетного статистического портала Sofacore 6.8 балла, что стало третьей с конца оценкой в команде.

Для уроженца Краснограда это стало 33-м пропущенным мячом в 35 играх за мадридцев. 12 матчей Андрей отстоял на ноль.

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" продолжает лидировать (62 очка). Второй с 56 баллами идет "Жирона". У команды Цыганкова и Довбика одна игра в запасе. Они встречу 25-го тура против "Атлетика" проведут в понедельник, 19 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 февраля Лунин принес победу своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого "РБ Лейпциг" (1:0). Андрей отбил 9 ударов.

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