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Голкипер сборной Украины пропустил с пенальти и лишил "Реал" победы. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
3,0 т.
Голкипер сборной Украины пропустил с пенальти и лишил 'Реал' победы. Видео

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не смог спасти свою команду от поражения в гостевом матче 25-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано" (1:1). 25-летний футболист сборной Украины отбил 4 удара в створ, однако не смог парировать пенальти.

На 27-й минуте встречи Эдуарду Камавинга сыграл в своей штрафной рукой. После просмотра VAR главный арбитр Алехандро Руис указал на 11-метровую отметку.

Голкипер сборной Украины пропустил с пенальти и лишил "Реал" победы. Видео

Рауль де Томас сильно пробил по центру, не оставив шансов нашему соотечественник.

За свою игру Лунин получил от авторитетного статистического портала Sofacore 6.8 балла, что стало третьей с конца оценкой в команде.

Голкипер сборной Украины пропустил с пенальти и лишил "Реал" победы. Видео

Для уроженца Краснограда это стало 33-м пропущенным мячом в 35 играх за мадридцев. 12 матчей Андрей отстоял на ноль.

Голкипер сборной Украины пропустил с пенальти и лишил "Реал" победы. Видео

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" продолжает лидировать (62 очка). Второй с 56 баллами идет "Жирона". У команды Цыганкова и Довбика одна игра в запасе. Они встречу 25-го тура против "Атлетика" проведут в понедельник, 19 февраля.

Голкипер сборной Украины пропустил с пенальти и лишил "Реал" победы. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, 14 февраля Лунин принес победу своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого "РБ Лейпциг" (1:0). Андрей отбил 9 ударов.

Голкипер сборной Украины пропустил с пенальти и лишил "Реал" победы. Видео

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