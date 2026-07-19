Голкипер сборной Украины получил предложение перейти в "Ювентус"

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к вратарю сборной Украины Анатолию Трубину и уже начал предварительные контакты с окружением футболиста. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, итальянский клуб рассматривает 24-летнего голкипера "Бенфики" как один из вариантов усиления позиции в случае неудачи с другими трансферными целями.

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При этом основным кандидатом для "Ювентуса" остается чемпион мира в составе сборной Аргентины Эмилиано Мартинес из "Астон Виллы". Также туринцы изучали возможность приглашения Алиссона Бекера из "Ливерпуля", однако переговоры по этим направлениям осложнились.

На этом фоне руководство итальянского клуба включило Трубина в шорт-лист потенциальных новичков. Среди других рассматриваемых кандидатур фигурируют Гульельмо Викарио из "Тоттенхэма" и Филипп Йоргенсен из "Челси".

"Бенфика" не планирует расставаться со своим основным вратарем за сумму менее 40 миллионов евро. При этом контракт украинца предусматривает клаузулу в размере 100 миллионов евро.

Дополнительным фактором возможной сделки остается интерес донецкого "Шахтера", который сохранил право на часть дохода от будущей продажи футболиста. В случае трансфера за 40 миллионов евро украинский клуб сможет получить значительную компенсацию.

В сезоне-2025/26 Трубин был основным голкипером "Бенфики". Он провел 32 матча в чемпионате Португалии, в 13 из них сохранил ворота в неприкосновенности, а также сыграл 10 встреч в Лиге чемпионов. Одним из самых заметных эпизодов сезона стал его гол головой в матче с мадридским "Реалом", который помог лиссабонцам выйти в плей-офф турнира.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее появилась информация, что мадридский "Реал" рассматривает кандидатуру голкипера "Бенфики" Анатолия Трубина в случае ухода Андрея Лунина.

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