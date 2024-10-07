Порадовала, да еще и как, поклонников футбола сборная Украины по футзалу на чемпионате мира в Узбекистане.

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В стартовом матче группового этапа "желто-синие" крупно уступили вице-чемпиону мира – команде Аргентины (1:7). Причем стоит отметить, что до определенного момента играли с соперником на равных, но концовку откровенно провалили. Сделав правильные выводы, в двух следующих играх наши ребята порадовали уверенными победами над Анголой (7:2) и Афганистаном (4:2). В итоге со второго места в группе наша сборная вышла в плей-офф.

В 1/8 финала подопечные Александра Косенко встретились с Нидерландами. Третья подряд победа, на этот раз со счетом 3:1, и выход в четвертьфинал впервые с 2012 года. На этом этапе нас поджидала сборная Венесуэлы, которая стала автором громкой сенсации, выбив на предыдущей стадии двукратного чемпиона мира команду Испании (2:1).

В игре с командой Венесуэлы наши ребята вели в середине первого тайма – 3:1. 22 секунды понадобились сопернику для того, чтобы восстановить равновесии – 3:3. Но на перерыв команды ушли при перевесе Украины – 5:3.

После перерыва в сетке ворот южноамериканцев побывало еще четыре мяча, на что они смогли ответить лишь одним своим. Итоговый результат – 9:4. Запомнился седьмой мяч нашей сборной. Его автором стал голкипер Александр Сухов, совершивший сольный голевой проход от своих ворот до владений соперника. Три мяча в этом поединке на счету Даниила Абакшина.

Через 28 лет сборная Украины второй раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира. Первый раз был в 1996-м, когда за "желто-синих" еще играл нынешний наставник Александр Косенко. На этот раз соперником наших ребят стали бразильцы, обыгравшие в четвертьфинале Марокко – 3:1. Примечательно, что в предыдущих матчах Бразилия, средний возраст футзалистов которой составлял 33 года, забили в ворота соперников 33 мяча, а в свои пропустила всего 3.

Сборная Украины на равных играла 40 "чистых" минут матча с пятикратным чемпионом мира. На 12-й минуте Чернявский открыл счет в матче, и с минимальным преимуществом украинцы ушли на перерыв. Но бразильцы за первые две минуты второго тайма не просто сравняли счет, а и вышли вперед. Наша команда пошла активнее в атаку, и Корсун восстановил равновесие – 2:2. Казалось, что в этом матче будет 10 минут дополнительного времени, но соперник с пенальти, а это в футзале удар с 10 метров, забили победный мяч – 3:2.

Ни в чем не уступая своему титулованному сопернику, сборная Украины второй раз в истории получила право сыграть за "бронзу" мирового первенства. В отличие от 1996-го, на этот раз поход за медалью мирового первенства получился успешным. Подопечные Александра Косенко разгромили Францию (7:1) и впервые стали медалистами чемпионата мира. Отметим, что в финале Бразилия в южноамериканском дерби победила Аргентину (2:1) и в шестой раз стала чемпионом мира по футзалу.

Добавим, что "Серебряную бутсу" по итогам турнира получил Даниил Абакшин, забивший 7 мячей (больше только у бразильца Маркеша – 10), а "Бронзовым мячом" одному из лучших игроков ЧМ был награжден Ростислав Семенченко.

Браво, ребята! Родина гордится Вами! Слава Украине, Героям Слава!