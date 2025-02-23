Гимнастка завоевала медаль Кубка мира в 49 лет! Как выглядит уникальная спортсменка, выступавшая за СССР. Фото и видео

Представительница Узбекистана Оксана Чусовитина завоевала "бронзу" на первом этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который прошел в Котбусе (Германия). 49-летняя спортсменка стала третьей в опорном прыжке, с результатом 13,249 балла, завоевав свою 16-ю медаль в этой дисциплине в карьере.

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Победу одержала Тея Белак из Словении, её результат составил 13,299 балла. Второй стала еще одна словенка Тьясе Кисселеф, набравшей 13,266 балла.

Выступление Чусовитиной стало её первым с момента травмы на чемпионате Азии 2024 года.

"Сейчас я чувствую себя фантастически. Все плохое позади, всё зажило. Я старалась не переусердствовать, восстанавливалась постепенно, и думаю, что уже более-менее вернула свою форму", — сказала Чусовитина в интервью Olympics.com перед соревнованием. "Конечно, я не на 100 процентах, но физически готова выступать в Котбусе".

Оксана Чусовитина — одна из самых известных гимнасток в истории, чья карьера охватывает более трёх десятилетий. Она начала свой путь в гимнастике в составе сборной СССР в 1991 году. Уже в 1992 году она стала олимпийской чемпионкой в командном первенстве.

За свою карьеру Чусовитина выиграла множество титулов, включая три чемпионата мира (1991, 2003), а также четыре серебра и четыре "бронзы" на мировых первенствах. Её спортивный путь был связан с несколькими странами, она представляла СССР, Объединённую команду, Узбекистан и Германию.

В личной жизни Оксана пережила множество испытаний, включая борьбу её сына с лейкемией, что привело к переезду семьи в Германию в 2002 году. В 2006—2012 годах она выступала за сборную Германии, а с 2013 года вновь стала частью команды Узбекистана.

В её достижениях — рекорды в опорном прыжке, где она девять раз становилась призёром чемпионатов мира. Кроме того, она ввела несколько уникальных элементов в гимнастику.

В 2019 году она заявила о намерении выступить на Олимпийских играх в Токио, став участницей восьми Олимпиад, что является абсолютным рекордом.

В 2021 году она завершила карьеру, но вскоре вернулась, заявив о подготовке к Олимпиаде 2024 года и планах выступить на ОИ-2028 в Лос‑Анджелесе. Ей тогда исполнится 53 года.

Чусовитина также вошла в Книгу рекордов Гиннесса как участница восьми Олимпиад и стала первой в истории действующей спортсменкой, введённой в международный Зал Славы спортивной гимнастики.

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