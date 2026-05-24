Гимн Украины перед боем Усик – Верховен произвел фурор в Египте. Видео

Государственный гимн Украины вызвал овации на трибунах перед главным событием вечера бокса в египетской Гизе, где Александр Усик встретился с Рико Верховеном. Церемония прошла на фоне пирамид и Большого Сфинкса, а видео исполнения завирусилось в сети.

Главная мелодия нашей страны, звучащая под открытым небом возле одного из самых известных исторических комплексов мира, добавило неповторимого антуража происходящему.

Усик появился на аренe в образе гладиатора. Для украинского чемпиона поединок традиционно сопровождался патриотическим посылом на фоне войны в Украине.

Сам бой завершился победой Усика техническим нокаутом в 11-м раунде. По ходу встречи украинец уступал по очкам, однако сумел переломить ход противостояния. После окончания поединка президент WBC встретил боксера словами "Слава Украине!", а сам Александр посвятил победу украинским военным и защитникам страны.

