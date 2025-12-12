Украину на выходных накроют дожди со снегом: синоптики дали прогноз. Карта

В Украине 13-14 декабря ожидается существенное ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, а также резкое снижение видимости. Согласно прогнозу, в субботу и воскресенье атмосферные фронты накроют практически всю страну. Самые интенсивные осадки прогнозируют днем.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра, опубликованные на официальном сайте ведомства. В прогнозе указано, что температурный фон будет оставаться выше нормы, но осадки будут длительными.

В ночь на субботу температура будет колебаться в пределах +6...+4°, днем — до +9°. Синоптики сообщают, что в течение выходных ожидается облачная погода с прояснениями, а на значительной территории страны пройдут дожди, местами с переходом в мокрый снег. По прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье будет сохраняться усиленный ветер до 10 м/с, что может осложнить передвижение по автодорогам.

Местами дождь будет небольшим, но затяжным, а смешанный тип осадков прогнозируют в северных и центральных областях. Утром возможен туман, особенно на западе и севере, что снизит видимость до нескольких сотен метров.

По данным карты погоды, в дневные часы субботы и воскресенья атмосферные потоки принесут в центральные и северные регионы холодную массу, из-за чего дождь начнет смешиваться со снегом. При этом температура будет оставаться положительной, поэтому существенного образования снежного покрова не прогнозируют. Восток и юг преимущественно будут накрывать дождевые волны, которые будут сопровождаться порывами ветра. Солнечные прояснения возможны лишь локально и кратковременно.

Как сообщал OBOZ.UA, по предварительным оценкам, эта зима в Украине может быть на 1,5-2 градуса теплее нормы. Впрочем возможны кратковременные периоды, от 3 до 7 дней, мощных морозов до -18 градусов.

