Германия – Украина: где смотреть, расписание трансляций товарищеского матча перед Евро-2024

Сборная Украины по футболу в понедельник, 3 июня, начнет игровую часть подготовки к финальной части чемпионата Европы 2024 года. Подопечные Сергея Реброва проведут товарищеский матч с хозяевами будущего первенства немцами.

Игру принимает стадион "Макс-Морлок-Штадион" в Нюрнберге. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Германия – Украина. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ также запланирован на платформе Volia TV. Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Интересно, что год назад команды встречались в матче, который стал 1000-м для Бундестим. Тогда в спарринге в Бремене украинцы и немцы сыграли вничью 3:3.

В целом же, соперники девять раз встречались друг с другом. "Сине-желтые" еще никогда не побеждали Германию, сыграв четырежды вничью и пять раз проиграв. Разница мячей 10-20, причем половину голов украинцев провел Андрей Шевченко.

В 2016 году команды сошлись в финальной части Евро-2016. Немцы уверенно выиграли – 2:0.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Андрей Лунин не сыграет в финале Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и дортмундской "Боруссией".

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