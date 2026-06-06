Германия на ЧМ-2026 по футболу: расписание и календарь, во сколько матчи, результаты, таблица и состав
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Главное футбольное событие четырехлетия, чемпионат мира 2026 года, стартует на полях трех стран североамериканского континента. Расширенный до рекордных 48 сборных мундиаль принимают стадионы Соединенных Штатов Америки, Мексики и Канады.
В группе Е сыграют одни из главных фаворитов турниров Германии. Бундестим, который в последний раз становился сильнейшей командой планеты в 2014 году, испытал некоторые трудности на старте квалификации к ЧМ, проиграв Словакии, но затем выдал пятиматчевую победную серию.
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ГЕРМАНИИ НА ЧМ-2026
- 14 июня, 20:00. Германия – Кюрасао
- 20 июня, 23:00. Германия – Кот–д'Ивуар
- 25 июня, 23:00. Эквадор – Германия
Чтобы гарантированно выйти в плей-офф, немцам нужно попасть в топ-2 квартета. Если подопечные Юлиана Нагельсмана станут следующими в таблице, то выступят в 1/16 финала, если станут одной из восьми лучших команд среди тех, кто займет третьи места.
СОСТАВ СБОРНОЙ ГЕРМАНИИ НА ЧМ-2026
Главной кадровой новостью немецкой сборной стало включение в заявку 40-летнего вратаря "Баварии" Мануэля Нойер, которые ранее завершил международную карьеру. Для голкипера это уже пятый ЧМ в карьере.
Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Оливер Бауман ("Хоффенхайм"), Александр Нюбель ("Штутгарт")
Защитники: Антонио Рюдигер ("Реал"), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Д), Браун Натаниэль ("Айнтрахт"), Малик Тшау ("Ньюкасл"), Джонатан Та ("Бавария"), Вальдемар Антон ("Боруссия" Д), Давид Раум (РБ "Лейпциг")
Полузащитники: Йозуа Киммих ("Бавария"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Леннарт Карль ("Бавария"), Александр Павлович ("Бавария"), Леон Горецка ("Бавария"), Надим Амири ("Майнц"), Анджело Штиллер ("Боруссия" Д), Паскаль Гросс ("Брайтон")
Нападающие: Кай Гаверц ("Арсенал"), Максимилиан Байер ("Боруссия" Д), Флориан Вирц ("Ливерпуль"), Джейми Левелинг ("Штутгарт"), Дениз Ундав ("Штутграт"), Лерой Сане ("Галатасарай"), Ник Вольтемаде ("Ньюкасл").
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