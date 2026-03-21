Россия пытается использовать обмен разведданными с Ираном как разменную монету в войне против Украины: в ISW объяснили замысел Кремля

Россия пытается использовать передачу разведданных Ирану как "разменную монету" в войне против Украины. Кремль предложил отказ Москвы от предоставления такой помощи Тегерану в обмен на аналогичный шаг Вашингтона в отношении Украины.

Видео дня

США, по предварительным данным, "щедрое" предложение отклонили. О замысле Кремля рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Кремль приторговывает "стратегическим партнерством" с Ираном в переговорах с США

Аналитики заявили, что Кремль пытается использовать обмен разведывательными данными с Ираном как разменную монету в войне против Украины.

Это следует из сообщения Politico, распространенного накануне, 20 марта.

По данным двух информированных источников издания, предложение Кремля прекратить передавать Ирану разведывательную информацию в обмен на отказ США от передачи разведданных Украине в Штаты привез генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и ключевой переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев.

Во время встречи 11 марта в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером Дмитриев поделился с ними идеей прекращения передачи Москвой Тегерану данных для ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Зато в Кремле хотят, чтобы США свернули обмен разведданными с Украиной.

Источники Politico утверждают, что США отклонили предложение Дмитриева.

Это далеко не первое предложение Москвы Вашингтону, касающееся Ирана. В частности, в Кремле хотели, чтобы обогащенный Ираном уран был вывезен в РФ. Однако до сих пор ни это, ни другие предложения России США не заинтересовали.

Аналитики напомнили, что, согласно сообщению источников The Wall Street Journal, обменом разведданными сотрудничество между иранским и российским режимами не исчерпывается. Речь идет также о передаче Россией Ирану технологий беспилотников и предоставлении консультаций для поддержки ударной кампании против израильских и американских сил на Ближнем Востоке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!