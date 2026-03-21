На видео попало, что происходило на стадионе в Польше во время выступления Магучих

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) у себя в соцсетях разместила небольшой ролик, в котором собрала самые яркие кадры с чемпионата мира, который прошел в польском Торуне. На видео члены украинской делегации и простые болельщики переживают за Ярославу Магучих и Юлию Левченко.

В небольшом клипе можно увидеть, как болели зрители во время выступления украинок. На одном из кадров можно увидеть Ирину Геращенко и чемпион Украины Олег Кукота.

Также видно жениха Ярославы – Назара Степанов и исполняющую обязанности президента ФЛАУ Ольгу Саладуху.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские легкоатлетки впервые в истории заняли сразу два первых места на чемпионате мира, установив национальный рекорд. Достижение было зафиксировано на турнире в помещении в Торунe и стало уникальным для мировых первенств.

Ярослава Магучих завоевала "золото" в прыжках в высоту, а Юлия Левченко стала обладательницей "серебра". Такой результат стал первым в истории Украины "двойным подиумом" высшего уровня на легкоатлетических турнирах уровня ЧМ.

