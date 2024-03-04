'Где в правилах написано?' Футболист 'Шахтера' прокомментировал скандальный гол 'Кривбассу'

Футболисты донецкого "Шахтера" угодили в неприятный инцидент во время матча 19-го тура розыгрыша Премьер-лиги с криворожским "Кривбассом". На 22-й минуте при счете 1:1 "горняки" решили разыграть стандарт, не дожидаясь свистка арбитра, и вышли вперед.

Автор гол хавбек Дмитрий Крыськив в интервью УПЛ ТВ отметил, что ни он, ни его партнеры не нарушили правил, пишет портал UA-Football. При этом болельщики и некоторые эксперты жестко раскритиковали "Шахтер" за этот момент, обвинив игроков дончан в неуважении к сопернику, который в это время готовился выстроить стенку.

"А где в правилах написано, что нельзя быстро разыгрывать штрафной удар? Если мне судья скажет разыграть по свистку, я это и сделаю. Если хочу разыграть быстро – могу это сделать. Игроки "Кривбасса" поднимали Зубкова? А что, он сам не может подняться на ноги? Почему они помогали? Это хороший поступок, но они должны концентрироваться на игре. Я смотрел на мяч. Мы быстро разыграли, и забили гол", – сказал Коыськив.

Отметим, что сам поединок завершился разгромной победой "Шахтера" со счетом 5:2. Этот успех стал первым для горняков на футбольном поле в 2024 году.

Как сообщал OBOZ.UA, Украинская ассоциация футбола (УАФ) присудила "Шахтеру" техническую победу в матче с "Александрией", зафиксировав нарушение регламента у соперников "горняков".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!