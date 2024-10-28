Где смотреть церемонию 'Золотой мяч-2024': когда и во сколько трансляция

В столице Франции Париже в понедельник, 28 октября, состоится церемония награждения лучшего футболиста Европы – "Золотой мяч" 2024 года. Мероприятие пройдет в театре "Шатле" и организовано авторитетнейшем изданием France Football, которое вручает этот приз с 1956 года.

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В этом году в список 30 претендентов на награду вошел форвард сборной Украины и лучший бомбардир чемпионата Испании минувшего сезона Артем Довбик, который сейчас выступает за итальянскую "Рому". Также на награду лучшему вратарю сезона претендует голкипер нашей национальной команды Андрей Лунин.

Украинские любители футбола смогут следить за церемонией благодаря телеканалу Setanta Sports, который также доступен на видеосервисе Megogo. Также прямой эфир из столицы Франции проведет платформа setantasports.com т YouTube-канал вещателя. Начало трансляции – 20:00 по киевскому времени.

Главным претендентом на победу в голосовании считается форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 3,25. Показатели на успех полузащитника "Манчестер Сити" Родри достигают уровня 8,00. А тройку замыкает еще один представителя "Реала" Джуд Беллингем, на победу которого предлагается индекс 18,00.

Отметим, что в минувшем году "Золотой мяч" получил форвард сборной Аргентины и американского "Майами" Лионель Месси, для которого это была уже восьмая награда в карьере. Кроме того, OBOZ.UA рассказывал, как определяется обладатель "Золотого мяча-2024".

Как сообщал OBOZ.UA, на выходных Винисиус Жуниор вместе с мадридским "Реалом" потерпел грандиозное фиаско в Эль-класико с "Барселоной", проиграв на своем поле 0:4.

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