Где смотреть 'Шахтер' в решающем раунде отбора Лиги конференций. Расписание трансляций

Донецкий "Шахтер" в четверг, 21 августа, проведет первый матч решающего отборочного раунда Лиги конференций, куда команда опустилась после поражения от греческого "Панатинаикоса" в Лиге Европы. Соперником команды Арды Турана станет швейцарский "Серветт".

Видео дня

Первая встреча двух коллективов принимает Городской стадион в польском Кракове. Стартовый свисток арбитра Николаса Уолш из Шотландии прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Любители футбола смогут увидеть противостояние благодаря каналу УПЛ ТВ. Прямой эфир из Кракова будет доступен на видеоплатформе Megogo.

Явным фаворитом букмекеров считается донецкая команда. Ставки на победу "Шахтера" принимаются с коэффициентом 1,36. Ничья оценивается котировкой 4,60. А показатели на успех швейцарского клуба достигают уровня 7,00.

"Шахтер" и "Серветт" встречались друг с другом в далеком 1983 году в Кубке кубков. Тогда "горняки" одержали победы 1:0 на своем поле и 2:1 на выезде.

В целом донецкая команда 12 раз пересекалась с представителями Швейцарии. В активе "горняков" девять побед при трех поражениях.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" сыграет с тель-авивским "Маккаби" в отборочном раунде плей-офф Лиги Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!